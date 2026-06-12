En Ibagué se realizó el lanzamiento de la versión 52 del Festival Folclórico Colombiano

Ibagué

Con una asistencia superior a las mil personas al Teatro Tolima y con más de 150 artistas en escena, se exaltó la riqueza cultural, musical y artística de Colombia en el marco del lanzamiento de la versión 52 del Festival Folclórico Colombiano.

Los asistentes disfrutaron de una puesta artística construida a través de la danza tradicional, la música, el teatro y la danza aérea, resaltando el legado cultural que el río Magdalena ha dejado en las tradiciones y saberes de las diferentes regiones del territorio nacional.

El Festival Folclórico Colombiano se realizará del 22 al 29 de junio en Ibagué, en un trabajo articulando entre la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Tolima en el que se invierten cerca de $9 mil millones.

“Muy felices de este gran logro, de haber cumplido un gran reto con más de 150 artistas, tanto en el lanzamiento de Bogotá como en el lanzamiento de Ibagué. Hemos tenido esa gran satisfacción de haber contado por una narrativa con danza, con música, con teatro, con danza aérea también. Esa importancia y ese legado que ha dejado el río Magdalena a los saberes, a las tradiciones, a las culturas de todo un país como lo es Colombia, un país pluriétnico y multicultural”, dijo el secretario de Cultura Municipal, Mauricio Hernández Cala.

Por otra parte, destacó la importancia de esta edición para la historia del festival y para la ciudad: “Muy felices, muy expectantes de todo lo que va a suceder en esta versión, recordando que es la versión, la edición, que devuelve esa casa al Festival Folclórico Colombiano. Mi Casa Está de Fiesta y el festival vuelve a su casa, la Concha Acústica Garzón y Collazos”.

Por su parte el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro Salcedo, destacó la masiva participación de los ciudadanos y el significado que tiene este evento para el país: “Ha sido un éxito este lanzamiento del Festival Folclórico Colombiano, presencia masiva de los ibaguereños. Ahora lo que nos queda es desarrollar esta gran fiesta que reúne a Colombia entera en torno a la música, el folclor y todas las actividades culturales que vivimos en esta, la tierra firme de Colombia”.