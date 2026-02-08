🔴 Liverpool Vs. Manchester City EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partidazo de la Premier
El equipo de Pep Guardiola se encuentra obligado a ganar en Anfield, para no ceder más terreno con el líder Arsenal.
Liverpool y Manchester City protagonizan este domingo el partido más atractivo de la fecha 25 de la Premier League. Anfield recibe un compromiso que puede ser determinante para el futuro del campeonato.
El equipo de Pep Guardiola está obligado a ganar para no ceder terreno con Arsenal, quien actualmente le toma nueve puntos de ventaja en la primera posición de la Liga de Inglaterra.
Liverpool, por su parte, también está con obligaciones de sumar de a tres, no solo por el hecho de ser local, sino también por su posición en la tabla, figurando fuera de las posiciones de competencias europeas con 39 unidades en la sexta posición, a cuatro del Chelsea.