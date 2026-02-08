Gregoria Gómez, deportista bolivarense víctima de la delincuencia.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, manifestó su total respaldo a la atleta bolivarense Gregoria Gómez, quien recientemente fue víctima de un atraco.

Ante esta situación, el gobernador Yamil Arana expresó su solidaridad con la atleta y aseguró que desde la Gobernación de Bolívar se tomarán las acciones necesarias para brindarle acompañamiento y apoyo.

“Gregoria es una deportista bolivarense que representa el esfuerzo y el talento de nuestra gente. No está sola. Vamos a acompañarla y a brindarle la ayuda necesaria tras este lamentable hecho”, señaló el mandatario departamental.

Asimismo, el gobernador reiteró el llamado tanto a las autoridades policivas como a la fiscalía general para que se avance en las investigaciones correspondientes y se refuercen las acciones de seguridad, con el fin de proteger a los ciudadanos y, especialmente, a los deportistas que día a día trabajan por dejar en alto el nombre del departamento.

La atleta ha obtenido logros como las dos medallas de plata y de bronce que obtuvo en el campeonato Grand Prix Suramericano en Bolivia; la medalla de oro que ganó en el Campeonato Nacional de Menores en Turbo (Antioquia), medalla de oro del Campeonato Nacional Interclubes de Cartagena y la medalla de bronce del Grand Prix Suramericano de Cartagena.

La Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el bienestar, la seguridad y el respaldo integral a los atletas del departamento, rechazando de manera contundente cualquier acto de violencia que atente contra su dignidad y tranquilidad.