Gobierno amplia despliegue en Córdoba para atender a miles de familias afectadas

La UNGRD activa equipos y prepara un nuevo envío de ayudas para 23 municipios golpeados por la emergencia.

La emergencia que afecta a más de 33.000 familias en 23 municipios de Córdoba llevó a la UNGRD a reforzar su presencia en terreno.

Equipos técnicos trabajan en zonas como Puerto Escondido, La Apartada, Montelíbano, Lorica, San Antero y Tierralta, validando necesidades y definiendo cómo llevar la ayuda a quienes más la requieren.

Mientras avanzan las evaluaciones, el Gobierno prepara un nuevo cargamento con 223 toneladas de asistencia humanitaria, valoradas en más de $3.600 millones.

El envío incluye kits de alimentos, aseo y cocina, junto a 3.500 colchonetas, 15.000 hamacas, 15.000 toldillos, 15.000 juegos de sábanas y 15.000 garrafones de agua potable de cinco litros.

En Tierralta ya están listos para distribución 320 kits de alimentos, aseo y cocina, además de 960 hamacas y 960 frazadas. Los demás municipios consolidan información para focalizar la entrega.

Desde el Puesto de Mando Unificado en Montería se coordina la logística y el análisis de terreno para acelerar la respuesta y evitar que las comunidades afectadas queden sin atención.

