Córdoba mantiene alerta amarilla hospitalaria por inundaciones

Monteria

La red hospitalaria de Córdoba mantiene activa la alerta amarilla declarada ante las fuertes lluvias y las inundaciones que ha dejado el fenómeno de Frente Frío en gran parte del departamento.

La medida busca asegurar la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a posibles aumentos de pacientes afectados por la emergencia.

La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, confirmó que la alerta fue declarada el 2 de febrero y seguirá vigente inicialmente hasta el 15 de febrero, con ampliación hasta el 28 de febrero de 2026.

La decisión se tomó luego de analizar reportes técnicos sobre el incremento de caudales, desbordamientos, afectaciones en la movilidad y riesgos sanitarios en varios municipios.

Según la Gobernación, la declaratoria permite activar los planes hospitalarios de emergencia, reforzar la disponibilidad de personal médico, insumos y medicamentos, y agilizar los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes en caso de un aumento en la demanda de servicios.

“Desde que se declaró la alerta amarilla hospitalaria hemos fortalecido la preparación de la red pública y privada, garantizando una respuesta oportuna y articulada ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas”, aseguró la secretaria de Salud de Córdoba, María Marcela Arriola Salgado.

Por su parte, Consuelo Hernández Espitia, coordinadora del CRUE, explicó que se mantiene un seguimiento permanente a la capacidad instalada de los hospitales, la prestación de urgencias y el estado de las vías.

“Realizamos monitoreo continuo y articulamos acciones con la red hospitalaria y las direcciones locales de salud para minimizar barreras de acceso y garantizar respuesta oportuna”, señaló.

Durante la vigencia de la alerta, todas las IPS —tanto públicas como privadas— deben mantener activos sus Planes Hospitalarios de Emergencia (PHE), asegurar talento humano disponible y garantizar el suministro de insumos esenciales para la atención.

El CRUE continúa en vigilancia permanente y en coordinación con las secretarías de salud municipales y los organismos de gestión del riesgo, mientras la Gobernación recomienda a la ciudadanía mantenerse informada por los canales oficiales y consultar los servicios de salud ante cualquier signo de alarma.

Las autoridades insisten en que la prevención y la preparación son claves para proteger la vida y reducir los impactos de esta emergencia climática.