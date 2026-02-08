Fue rescatada una niña de 3 años que estaba abandonada al interior de una casa en Usaquén, en Bogotá

Los vecinos del barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, alertaron en las últimas horas a las autoridades sobre el llanto de una menor que aparentemente estaba bajo llave en la habitación de una vivienda. La niña lloraba con intensidad durante horas de la madrugada.

Por esta razón, la Policía Nacional se acercó a la casa para ver qué estaba sucediendo al interior. Cuando los agentes ingresaron a la vivienda pudieron confirmar que efectivamente había una niña dentro de una habitación. Después de unos minutos se dieron cuenta de que la menor estaba sola.

Lea también: Más de 220 menores de edad fueron rescatados tras estar abandonados en Bogotá en 2025

La Policía, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales y en articulación con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, logró el rescate de la niña. “Una vez se hacen las verificaciones y en coordinación con nuestros bomberos de Bogotá se logra el ingreso al inmueble y se procede al rescate de esta menor para garantizarle sus derechos”, dijo el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales.

#BOGOTÁ | Fue rescatada una niña de 3 años que se encontraba abandonada en una vivienda en el norte Bogotá. Los vecinos alertaron a las autoridades del llanto de la menor al interior de una habitación en horas de la madrugada. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/lDrSO5XLke — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 8, 2026

La menor fue puesta a disposición de la autoridad administrativa competente. “Invitamos a la comunidad en general, a los cuidadores que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida, la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes sea denunciado a través de nuestra línea 123”, agrega Caro.

Con el fin de velar por la vida e integridad de la niña, fue trasladada al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. En 2026, se ha logrado el rescate de 19 menores en la capital del país.