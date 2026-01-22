Más de 220 menores de edad fueron rescatados tras estar abandonados en Bogotá en 2025 / d3sign

Bogotá D.C

El abandono de menores también conocido como negligencia u omisión por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se refiere a la falta de protección, cuidado o atención a las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes.

Estos casos son muy comunes en Bogotá, en el último año se reportaron más de 221 de menores que estaban en aparente estado de abandono y que fueron rescatados por las autoridades.

En apenas estos primeros días de 2026, la Policía ha atendido al menos 8 casos de menores abandonados en sus viviendas.

Últimos rescates

En las últimas horas las autoridades rescataron a 6 niños y niñas en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar.

En un primer caso en la localidad Ciudad Bolívar, mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio Manuela Beltrán, fueron alertados por la comunidad del llanto de dos menores.

Al llegar al lugar y con previa autorización de uno de los inquilinos de este inmueble, se pudo evidenciar que estaban solos.

En un segundo caso en el barrio Tintalito de la localidad de Kennedy, el Grupo de Infancia y Adolescencia atendió un requerimiento donde el propietario de una vivienda manifestó que cuatro menores de edades entre los 5 y 11 años estaban en presunto abandono.