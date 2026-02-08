Fisicoculturista falleció cuando entrenaba en un reconocido gimnasio al norte de Bogotá

Gran impacto entre los amantes del deporte ha generado la muerte de Juan Sebastián Anzola Quintero, un reconocido fisicoculturista, quien falleció el pasado 5 de febrero en horas de la tarde, en un gimnasio de Smart Fit ubicado en el centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba.

El fisicoculturista, conocido como Sebas, realizaba una rutina de levantamiento de pesas, cuando de repente se desplomó. Aunque quienes estaban en el gimnasio hicieron todo lo posible para auxiliarlo, no lograron salvar su vida. Además, según se ha denunciado, al parecer el gimnasio no contaba con los insumos necesarios para atender la emergencia.

“Estuve anoche con él alternando en el Smart Fit de Plaza Imperial, fueron momentos muy duros, la verdad, ver lo que sucedía fue algo muy triste”, escribió en el último video publicado por Juan Sebastián un usuario en Instagram llamado Cristian Russinque.

Un amigo de Juan Sebastián, identificado como Andrés Montoya, denunció a través de un video publicado en sus redes sociales, que Smart Fit no tenía personal capacitado ni las herramientas para atender casos de este tipo.

“No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro, más de 25 minutos donde unas personas intentaron sacarlo, reanimarlo, el hospital queda a una cuadra y media y Smart Fit no lo dejó mover”, aseguró Montoya.

Asimismo, el amigo de Juan Sebastián criticó que el gimnasio abriera sus puertas al día siguiente “como si nada hubiera pasado”. En el mismo video, Montoya hizo una reflexión sobre los riesgos de practicar el fisicoculturismo, pues es un deporte que requiere del mayor profesionalismo para evitar sucesos de este tipo.

Según se ha podido conocer, familiares, amigos y personas cercanas al joven deportista le darán hoy, domingo 8 de febrero, a las 10:30 a.m. en el cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, el último adiós, en medio de un dolor profundo y la mirada de muchas personas que han opinado en redes sociales.