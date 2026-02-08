Estructuras armadas acuerdan cese de violencia y no intervenir en elecciones en Quibdó

Quibdó, Chocó

El tercer ciclo del Espacio de Conversación Sociojurídico en Quibdó, Chocó, concluyó con la ratificación de una serie de acuerdos orientados a reducir la violencia urbana y a fortalecer las garantías de convivencia y participación democrática en la ciudad.

En este escenario, las estructuras Los Mexicanos, Los RPS y Los Locos Yam reafirmaron su compromiso de no ejercer violencias contra las comunidades, así como de proteger a poblaciones en condición de especial vulnerabilidad y respetar la labor de las autoridades en el territorio, incluyendo a la Fuerza Pública y a las instancias administrativas y judiciales.

Uno de los acuerdos más relevantes está relacionado con el contexto electoral. Las estructuras se comprometieron a no generar acciones violentas ni interferir en los próximos procesos democráticos, tanto en las elecciones al Congreso de la República, en el marco de la Alerta Temprana No. 13, como en la elección de las Juntas de Acción Comunal, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en condiciones de seguridad.

Impacto de los acuerdos

Los compromisos alcanzados también apuntan a anclar la construcción de paz al territorio, mediante un modelo de gobernanza horizontal que involucre de manera directa a las comunidades, las instituciones del Estado y otros actores locales, como base para evitar retrocesos en el proceso.

De acuerdo con el coordinador del espacio, Alexander Castillo, estos acuerdos se articulan con acciones del Gobierno Nacional dirigidas a proyectos de inversión social enfocados en sustituir economías ilegales y fortalecer actividades productivas legales.

“Es anclar el proceso de construcción de paz urbana al territorio, y que de esta manera todos, en una gobernanza horizontal para la construcción de paz, participen, y que no haya irreversibilidad en este proceso. Esto, por supuesto, va acompañado de algunas acciones de gobierno que están ligadas particularmente a lo que es el desescalamiento de la violencia a partir de pilotajes de seguridad para los barrios de la ciudad”, destacó Castillo.

Aunque el proceso continúa y aún restan desafíos por enfrentar, las partes coincidieron en que los acuerdos alcanzados durante este tercer ciclo sientan bases concretas para un proceso de paz urbana con enfoque territorial y proyección de sostenibilidad.