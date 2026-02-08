Coronel Alexander Martín asume como nuevo comandante del Departamento de Policía Magdalena

Santa Marta

En la Quinta de San Pedro Alejandrino se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando del Departamento de Policía Magdalena, acto protocolario que contó con la presencia del brigadier general Gelver Yesid Peña Araque.

El coronel Martín Eljadue venía desempeñándose como subcomandante del Departamento de Policía Córdoba y cuenta con una sólida trayectoria dentro de la Policía Nacional de Colombia. Su designación obedece a la confianza del Mando Institucional para dar cumplimiento a las políticas y lineamientos estratégicos en materia de seguridad ciudadana.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos operativos, administrativos y estratégicos, especialmente en unidades especializadas como el GAULA, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y grupos élite de investigación, consolidando una visión integral de la seguridad ciudadana, rural y humana, asimismo, ha representado a la Institución como enlace internacional en Australia, Estados Unidos, Holanda, España y El Salvador.

Su desempeño profesional ha sido reconocido con 109 condecoraciones, medallas y menciones honoríficas, además de 233 felicitaciones.