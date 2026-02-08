Colombia pisa fuerte: ocho marcas llegan al New York Fashion Week.
Del 13 al 16 de febrero se llevará a cabo uno de los eventos de moda más esperados, durante el Designers Of Latin America que hace parte del New York Fashion Week, en este espacio ocho marcas colombiana representarán al país en una de las pasarelas más importantes del mundo
Colombia pisa fuerte: ocho marcas llegan al Fashion Week.
11:56
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Laura Aldana, quien es directora creativa de la marca “Alanna” fue una de las diseñadoras seleccionadas para este evento internacional, de la elección de las marcas estuvo a cargo Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien destacó el gran crecimiento que han tenido las marcas y moda colombiana en los escenarios internacionales.
Para Claros, la participación de diseñadores nacionales ha ido en aumento año tras año, tras la presencia de marcas colombianas en ciudades como Madrid, y Nueva York, lo que permitió que llegaran nuevas oportunidades como: Dubái, Milán y París.
Las ocho marcas seleccionadas tuvieron acompañamiento de referentes de la moda como el diseñador Jorge Duque, Para Laura Aldana, este proceso del que hizo parte ha sido enriquecedor y es la muestra de como la moda nacional le esta apostando a la innovación y esto ayuda a fortalecer la identidad de la marca y el crecimiento de la industria de la moda en el país.
Uno de los aspectos más importantes y destacados del proceso ha sido la transformación de las marcas participantes, fortaleciendo sus propuestas creativas para impulsar el crecimiento de la industria de la moda en el país.