Cárcel para supuesto “líder religioso” que habría estafado a más de 30 personas en Villavicencio

Un juez de Villavicencio envió a prisión preventivamente a Jhon Alexander Mora Mora, supuesto líder religioso y quien se habría hecho pasar como funcionario de entidades locales de Villavicencio (Meta) para realizar un presunto esquema de estafa a personas de escasos recursos.

De acuerdo con la investigación del ente de control, supuestamente Mora Mora realizaba aparentes falsas ofertas de adjudicación de Viviendas de Interés Social (VIS), las cuales habrían sido adelantadas entre 2022 y 2025 y por medio de ellas presuntamente estafó a 34 personas prometiéndoles acceder a vivienda propia. Así, se habría apropiado de más de 20 millones de pesos.

“Mora Mora es señalado de recibir de esta manera más de 22 millones de pesos, sin que hasta la fecha haya cumplido con lo prometido. Por el contrario, quienes creyeron en los ofrecimientos perdieron sus recursos” señaló la Fiscalía.

El ente investigador detalló que el procesado presuntamente se ganó la confianza de las víctimas y las convenció de confiarle sus ahorros. Dicho dinero era para guardarles un “supuesto cupo” en los proyectos de urbanización de interés social, lo cual nunca se materializó.

El acusado de estafa rechazó los cargos por la presunta comisión de delitos de estafa agravada en la modalidad de masa y simulación de investidura o cargo, los cuales le fueron endilgados por un fiscal de la seccional Meta.