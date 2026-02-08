Avanza la pavimentación de la Carrera 60, en el sector Ricaurte en Cartagena

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúa cumpliendo con la recuperación de la malla vial de los barrios de Cartagena. A través del programa Vías para la Felicidad, la administración distrital ya ejecuta en Olaya Herrera, sector Ricaurte, la primera de varias obras contempladas para este importante barrio de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se trata de la intervención a la Carrera 60, una vía estratégica para la movilidad interna del sector, donde se ejecutan más de 410 metros lineales de pavimentación, de los cuales 360 metros ya han sido construidos, lo que representa un porcentaje de avance alto.

La obra se desarrolla con altos estándares de calidad técnica, incluyendo un pavimento en concreto de 22 centímetros de espesor y un ancho promedio de 5,20 metros, garantizando durabilidad, estabilidad y mejores condiciones de tránsito para las más de 100 familias que allí residen. Adicionalmente, se beneficiará de manera directa a las primeras viviendas de la Carrera 60A, donde se ejecutará un pequeño tramo que facilitará el acceso a esa calle vecina.

Como parte integral de la intervención, ya se han construido dos de las tres bocacalles previstas, las cuales impactan positivamente en el drenaje y la conectividad de la zona. De manera simultánea, avanzan los trabajos de construcción de andenes, lo que permitirá completar una intervención urbana integral y ordenada.

Los trabajos se iniciaron el pasado 5 de enero y ya evidencian un avance significativo que ratifica el compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena con obras bien hechas, ejecutadas con planeación, calidad y enfoque social. En las próximas semanas esta obra será terminada y entregada oficialmente a la comunidad.

Con Vías para la Felicidad, el alcalde Dumek Turbay Paz sigue llevando inversión real a los barrios, recuperando calles que durante años estuvieron en mal estado y transformando entornos para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias cartageneras.

En Olaya Herrera, las obras ya son una realidad y hacen parte de una apuesta más amplia por dignificar la infraestructura vial del barrio. Allí también se harán intervenciones en sectores como Foco Rojo, Salim Bechara o La Magdalena.