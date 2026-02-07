Violencia y miedo amenazan la participación electoral en el Catatumbo

Norte de Santander.

En medio del proceso previo a las elecciones al Congreso de 2026, las organizaciones sociales en Norte de Santander advierten que el ambiente de violencia en el departamento podría terminar afectando directamente la participación ciudadana en las urnas, especialmente en zonas golpeadas por el conflicto como el Catatumbo.

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Norte de Santander, señaló que más allá de los hechos puntuales, lo que preocupa es el impacto que estos episodios están teniendo sobre el ejercicio democrático.

“Es un llamado al Gobierno Nacional y a las instituciones del Estado frente al escenario de las garantías, mejorar, articular y acompañar desde el orden nacional, pero también desde el orden departamental”, expresó a Caracol Radio.

La lideresa cuestionó que, pese a las alertas tempranas, las respuestas institucionales no se han traducido en acciones efectivas.

“No podemos seguir en el escenario de crear y convocar comités de prevención en el marco del tema electoral sin acciones realmente concretas y necesarias”, afirmó.

Zafra explicó que la situación de orden público, sumada a los ataques contra actores políticos, está generando un ambiente de temor que incide directamente en la decisión de participar en política o incluso en salir a votar.

“Es supremamente grave porque se cercena el derecho a la democracia, sobre todo en el ejercicio de participar como candidatos o candidatas, pero también en el de la ciudadanía de elegir”, dijo.

Según detalló, el problema no solo afecta a quienes aspiran a cargos de elección popular, sino también a comunidades enteras que hoy viven en medio de la incertidumbre.

“Hay quienes salen desplazados de manera forzada y otros que se sienten prohibidos de participar por temor a sufrir represalias”, sostuvo.

La presidenta del Comité también advirtió que los recientes ataques a equipos de campaña y esquemas de protección reflejan el nivel de riesgo que enfrentan quienes están en la contienda electoral.

“Lo que vimos recientemente, cuando se ataca directamente a un equipo de campaña y a todo un esquema de protección de un candidato al Congreso, demuestra lo delicado del momento”, puntualizó.