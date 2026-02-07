Sudamericano Femenino Sub-20: Así quedó la Selección Colombia en el Grupo A tras empate con Chile

La Selección Colombia femenina Sub-20 debutó en el Sudamericano de la categoría que se celebra en Paraguay. El equipo dirigido por Carlos Paniagua empató 0-0 en su estreno ante Chile.

El encuentro en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción careció de muchas emociones. La portera Luisa Agudelo mantuvo su puerta en cero con una gran intervención en un tiro libre.

En el otro resultado del Grupo A, Paraguay, selección anfitriona, empató sin goles ante Uruguay; mientras que Venezuela tuvo jornada de descanso. Las paraguayas habían ganado en su estreno precisamente ante las chilenas.

Colombia, con un partido pendiente, es tercera del Grupo A con un punto; mientas que Venezuela es segunda con 3 unidades, luego de haber derrotado en el debut a la selección de Uruguay.

Posiciones Grupo A

Pos Equipo Puntos Dif PJ 1 Paraguay 4 +4 2 2 Venezuela 3 +2 1 3 Colombia 1 0 1 4 Uruguay 1 -2 2 5 Chile 1 -4 2

Posiciones Grupo B

Pos Equipo Puntos Dif PJ 1 Perú 3 +2 1 2 Brasil 3 +1 1 3 Argentina 0 0 0 4 Ecuador 0 -1 1 5 Bolivia 0 -2 1

Próxima fecha

La Selección Colombia estará enfrentándose a Venezuela por la tercera fecha del Sudamericano de la categoría el próximo domingo, el partido está pactado para las 4:00PM. A la misma hora, Chile enfrentará a Uruguay; mientras que Paraguay tendrá jornada de descanso.

Grupo A

[4:00PM] Colombia Vs. Venezuela

[4:00PM] Chile Vs. Uruguay