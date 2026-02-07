Sucre atiende en salud zonas afectadas por inundaciones en el Golfo de Morrosquillo

Sucre atiende en salud a zonas afectadas por inundaciones en el Golfo de Morrosquillo

Las fuertes lluvias y el frente frío que golpearon al Golfo de Morrosquillo dejaron amplias zonas de Coveñas y Tolú afectadas por inundaciones. En respuesta, la Secretaría de Salud de Sucre desplegó equipos técnicos y de prevención para atender a las comunidades más impactadas.

Funcionarios de los programas de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y del área Ambiental llegaron a la vereda El Palmar, en Tolú, y al sector Damasco, en Coveñas, donde entregaron más de 220 toldillos y la misma cantidad de repelentes.

Además, se adelantaron jornadas de orientación sobre prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, cuya reproducción aumenta con las aguas estancadas que dejaron las lluvias.

La secretaria de Salud departamental, Saidy Ramírez, informó que el equipo de saneamiento ambiental evalúa las condiciones en cada zona para definir nuevas acciones en los próximos días.

También anunció que este lunes 9 de febrero llegarán equipos de salud mental y vigilancia en salud pública para evaluar posibles casos de enfermedad diarreica aguda y otros eventos relacionados con la emergencia, además de brindar apoyo psicosocial a las familias afectadas.

Ramírez explicó que el Equipo de Respuesta Inmediata permanece en alerta permanente, monitoreando la situación desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.

Por disposición de la gobernadora Lucy García, todas las dependencias del departamento continúan activas para atender a la población afectada mientras se superan los efectos del frente frío en esta zona costera del departamento.