¿Qué municipios de Cundinamarca tienen Pico y Placa en 2026? Días que aplica, horarios y sanciones
Además de la restricción habitual del pico y placa en las vías de Bogotá y el pico y placa regional, conozca cuáles son los municipios de Cundinamarca que también cuentan con esta medida.
Desde el año 1998, los bogotanos comenzaron a habituarse a la medida del pico y placa, pensada inicialmente para regular el tráfico en horas pico. Posteriormente, ha sido aplicada en varios contextos, como el plan retorno y para regular las emisiones contaminantes.
Ahora bien, más allá del alcance de medidas como el pico y placa regional, que impacta a poblaciones aledañas a la capital, lo que muchas personas ignoran es que algunos municipios de Cundinamarca también tienen sus propias restricciones internas de movilidad.
En ese sentido, para los viajeros que se desplazan hacia los diferentes destinos en un departamento tan extenso y diverso como Cundinamarca, conviene conocer dónde se presentan las restricciones y de qué manera regulan la movilidad en cada uno de estos lugares.
Municipios de Cundinamarca con pico y placa en 2026
Tenga en cuenta las siguientes restricciones de movilidad en los municipios de Cundinamarca:
Soacha
Transporte público colectivo: Restricción diaria, de lunes a viernes, según el último dígito de la placa, en horario de 6 de la mañana a 8 de la noche.
Particulares: La restricción que aplicó el año anterior continúa en 2026 mientras avanzan las obras de TransMilenio. El horario es de 12 m a 4:00 p. m. para el ingreso de pares y de 4 p. m. a 8 p. m. para los impares. La medida cambia los lunes festivos.
Chía
Pico y placa ambiental: Limita la circulación de vehículos de más de 3.4 toneladas por vías principales como la Av. Pradilla, variante Chía-Cota, Av. Chilacos y la carrera Novena. Aplica todos los días entre 6 y 8 de la mañana y 4:30 y 8:30 pm en días hábiles.
Los sábados la medida aplica para placas pares y los domingos para impares de 6 a.m. a 8 p.m.
Facatativá
El municipio activó el año pasado un plan piloto de pico y placa interno en las zonas del centro, los días miércoles y jueves entre 4 y 7 p.m.
En el resto de municipios se han aplicado medidas temporales y de menor magnitud para diversas causas, como el control ambiental y la regulación del tráfico, sobre todo en zonas específicas.
¿Cuál es la multa por pico y placa en 2026?
Tenga en cuenta que la sanción económica en 2026 por incumplir la medida de pico y placa, que se relaciona con la infracción de circular en horarios y zonas restringidas, llega a los 15 salarios mínimos legales vigentes diarios.
En 2026, dicha cifra llega a los 633.200 pesos y el conductor infractor se expone a la inmovilización del vehículo.