Piloto de coches eléctricos en Cartagena, se extenderá por cinco meses

Tras una respuesta masiva por parte de cartageneros y turistas, la Alcaldía Mayor de Cartagena, por instrucciones del alcalde Dumek Turbay Paz, en coordinación con DATT, UMATA, Secretaria de Turismo y Corpoturismo, confirma que la fase piloto de los coches eléctricos se implementará durante 5 meses.

Este periodo extendido permitirá consolidar la transición hacia un modelo turístico de transporte sostenible. La operación continuará realizándose de jueves a domingo, en el horario de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., concentrando la operación en la Plaza de los Coches.

Cifras que respaldan el sistema

La ciudadanía ha validado la transición con una asistencia masiva. Solo durante el fin de semana pasado, un total de 2.184 personas hicieron uso de los vehículos, disfrutando de un recorrido circular por las calles de Centro Histórico. Para dar respuesta a esta demanda, la administración distrital garantizará la disponibilidad promedio de 30 coches eléctricos cada día durante las jornadas programadas.

“Desde la Secretaría de Turismo estamos realizando un acompañamiento permanente y procesos de capacitación turística orientados a garantizar un servicio de coches eléctricos de alta calidad, seguro y acorde con la experiencia que merece Cartagena como destino de talla internacional. Este piloto no solo transforma la movilidad en el Centro Histórico, sino que fortalece las capacidades de quienes prestan el servicio, eleva los estándares de atención al visitante y nos permite construir, con datos y escucha activa, un modelo turístico sostenible, humano y competitivo para la ciudad”, expresó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

Coches eléctricos: una prioridad ciudadana y ambiental

La puesta en marcha de este plan piloto no es solo una medida administrativa, sino un hito de sostenibilidad que redefine la experiencia en la ciudad. La importancia de esta implementación radica en su capacidad para armonizar el patrimonio cultural con el respeto a la vida animal y la energía limpia.

“Las cifras hablan por sí solas. Ver a más de dos mil personas en un solo fin de semana disfrutando de los coches eléctricos confirma que Cartagena está lista para evolucionar. Locales y visitantes celebran que podamos ofrecer un servicio turístico sin tracción animal, silencioso y respetuoso con el entorno,” señaló Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Las opiniones favorables no se han hecho esperar. Familias cartageneras y turistas han destacado la comodidad de los vehículos y, sobre todo, la tranquilidad de disfrutar del Centro Histórico sabiendo que se prioriza el bienestar de los caballos.

Entre tanto, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT acompaña los recorridos con el equipo de educación vial, destacando los recorridos y los ajustes técnicos necesarios para que se brinde el mejor servicio a cartageneros y visitantes.

“A medida que la ciudad avanza hacia la transición energética, los conductores de vehículos eléctricos cuentan con el apoyo crucial del equipo de educación vial, que se encarga de promover la correcta utilización de estos vehículos. A través de talleres y charlas en el lugar de los recorridos, se busca fomentar una conducción responsable y segura”, aseguró José Ricaurte, director del DATT.

Cómo disfrutar de los coches eléctricos

Con el fin de facilitar el acceso a esta nueva experiencia, se reitera que el servicio durante la fase piloto es completamente gratuito.

Los interesados deben acercarse a la Plaza de los Coches y esperar su turno en orden de llegada.

Evaluación: El objetivo central del piloto es la mejora continua. Por ello, al finalizar el recorrido, funcionarios de la Secretaría de Turismo estarán abordando a los usuarios para aplicar una breve encuesta. Estos datos serán fundamentales para ajustar detalles operativos y de servicio de cara a la implementación definitiva.

Este piloto es posible gracias al trabajo articulado entre el DATT, la UMATA, la Secretaría de Turismo, Corpoturismo.