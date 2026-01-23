Esta será la rotación a partir del 2 de febrero del Pico y Placa para el primer semestre de 2026
La restricción inicia con los números 1 y 7 para carros y motos particulares.
Medellín, Antioquia
Medellín y su zona metropolitana tendrán una nueva rotación del Pico y Placa para autos y motocicletas, la cual estará vigente a lo largo del primer semestre de 2026 hasta el 31 de julio. Para este primer día, la limitación es válida.
¿Cómo será la rotación a partir del 2 de febrero?
Según indicó la Secretaría de Movilidad de Medellín, el Pico y Placa regirá desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, iniciando el 2 de febrero hasta el 31 de julio en Medellín y todo el Área Metropolitana. Así las cosas, operará de esta manera:
- Lunes: 1 y 7
- Martes: 0 y 3
- Miércoles: 4-6
- Jueves: 5-9
- Viernes: 2-8
La Autopista Sur y la Avenida Regional, en sus segmentos que pertenecen a Itagüí y Bello, no están libres de las decisiones autónomas de sus administraciones municipales.
Desde el 2 hasta el 6 de febrero, no acatar la norma conllevará sanciones pedagógicas, salvo para los taxis. Desde el 9 de febrero, se sancionará con comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, e inclusive con la inmovilización del automóvil