Tráfico en la carretera de la ciudad de Medellín, Pico y placa de Medellín// Crédito: Getty Images

Medellín, Antioquia

Medellín y su zona metropolitana tendrán una nueva rotación del Pico y Placa para autos y motocicletas, la cual estará vigente a lo largo del primer semestre de 2026 hasta el 31 de julio. Para este primer día, la limitación es válida.

¿Cómo será la rotación a partir del 2 de febrero?

Según indicó la Secretaría de Movilidad de Medellín, el Pico y Placa regirá desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, iniciando el 2 de febrero hasta el 31 de julio en Medellín y todo el Área Metropolitana. Así las cosas, operará de esta manera:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4-6

Jueves: 5-9

Viernes: 2-8

La Autopista Sur y la Avenida Regional, en sus segmentos que pertenecen a Itagüí y Bello, no están libres de las decisiones autónomas de sus administraciones municipales.

#ATENCION l Esta será la rotación a partir del 2 de febrero del Pico y Placa para el primer semestre de 2026 en Medellín y toda el área metropolitana. pic.twitter.com/SyeJoxQcqK — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) January 23, 2026

Desde el 2 hasta el 6 de febrero, no acatar la norma conllevará sanciones pedagógicas, salvo para los taxis. Desde el 9 de febrero, se sancionará con comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, e inclusive con la inmovilización del automóvil