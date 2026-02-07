Ocupación de los servicios de hospitalización se mantiene estable: Secretaría de Salud de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, aseguró que la ocupación de los servicios de hospitalización en la red de salud de la ciudad son monitoreados de manera diaria y permanente.

“Podemos decir que la ocupación de los servicios de hospitalización se mantiene estable, con un comportamiento similar al de las semanas recientes. No se presenta ninguna situación de emergencia ni existe, por ahora, la necesidad de activar un plan de contingencia”, sostuvo Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal.

No obstante, es importante precisar que los servicios de urgencias continúan registrando una alta ocupación. Por esta razón, la Administración Municipal hace un llamado al uso responsable y racional de estos servicios, priorizando su utilización para situaciones que realmente representen una urgencia médica.

Finalmente, la funcionaria aseguró que continuará realizando el seguimiento permanente a la disponibilidad y ocupación de los servicios de salud en el municipio, como se viene haciendo de manera continua a la fecha, con el fin de garantizar una atención oportuna y segura para la población.