Noche violenta en Ibagué: reportan tres personas heridas y una muerta en hechos aislados

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que en la noche del viernes 6 de febrero se presentaron dos hechos violentos aislados en los que tres personas resultaron heridas y una muerta.

Según el teniente coronel, Carlos Sánchez Valbuena, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué, el caso de ataque con arma de fuego se registró en la glorieta del éxito de la 80 y por otra parte, una pelea con arma blanca y arma traumática en la manzana 31 del barrio Ciudadela Simón Bolívar.

“El primer caso se registró en el sector del Éxito de la 80 sobre la avenida Guabinal donde se presentó una agresión con arma de fuego contra dos personas 29 y 30 años quienes se movilizaban en un vehículo. Los agresores se movilizaban en una motocicleta”, dijo el oficial.

Las dos personas lesionadas fueron trasladados a un centro asistencial del sector de la Samaria. Uno de los heridos está fuera de peligro, mientras que la segunda persona está bajo pronóstico reservado.

“El segundo caso se registró en la manzana 31 de la Ciudadela Simón Bolívar donde al parecer se registró una riña entre varias personas que dejó como resultado un hombre de 21 años sin vida identificado como Maikol Steven Orjuela Arias que falleció producto de una lesión con arma cortopunzante, esta persona registra anotaciones judiciales por los delitos de trafico de estupefacientes, lesiones personales y hurto”, dijo el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: en este mismo hecho una persona de 20 años resultó lesionado con un proyectil de arma traumática en una de sus piernas.

“Funcionarios de la seccional de investigación criminal adelantaron la inspección técnica en el lugar de los hechos y continúan adelantando actividades de verificación para establecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos”, puntualizó.