Magistrado Ibáñez fue retirado del estudio de otro de los decretos de emergencia económica

La Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y lo retiró de la discusión en el marco de otro de los decretos derivados de la emergencia económica: el que creaba nuevos impuestos a las empresas prestadoras de servicios públicos.

La determinación fue adoptada al considerar que evidentemente el magistrado Ibáñez sí emitió concepto previo en torno a la emergencia económica en entrevistas a medios de comunicación.

Por esto, y tal como sucedió en lo relacionado con el decreto que declaró la emergencia, la Sala Plena definió el retiro del expresidente de la Corte Constitucional.

“Se declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR para conocer y decidir el proceso RE-389″ definió la Sala Plena en el anuncio de su decisión.

La decisión respondió de forma express al escrito presentado por el propio magistrado Jorge Enrique Ibáñez quien apenas horas antes de la decisión de la Sala Plena, había manifestado su impedimento para conocer del proceso por estos impuestos.

“Con fundamento en los mismos hechos que dieron lugar a la formulación del impedimento que se declaró fundado” agregó el magistrado Ibáñez en el documento.

El expresidente de la Corte Constitucional señaló también su “respeto absoluto que profeso por esta Corporación, así como por el ejercicio riguroso, transparente, objetivo, imparcial y ético de sus funciones, y por quienes la integran”.

Cabe recordar que el magistrado Ibáñez fue retirado del estudio del decreto madre al considerarse que sus declaraciones públicas “comprometen su imparcialidad”.

Dicho decreto de nuevos impuestos para el sector de servicios públicos fue suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional el pasado 06 de febrero.