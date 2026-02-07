Luego de tres meses del frustrado atentado del ELN al Batallón Bolívar de Tunja, no hay capturados

Pasadas las 5:00 de la mañana tres hombres abandonaron la volqueta cargada con explosivos cerca del Batallón Bolívar de Tunja el 8 de noviembre de 2025. Foto: W Radio

Este domingo 8 de febrero se cumplen tres meses del frustrado atentado del ELN al Batallón Bolívar de Tunja.

El sábado 8 de noviembre de 2025, el sector oriental de la capital boyacense amaneció con miedo, zozobra, pánico y momentos llenos de tensión, luego de que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) abandonaran, a las 5:06 de la mañana, una volqueta acondicionada con una rampa con 24 medios de lanzamiento cargados con explosivos, en el barrio Prados de Alcalá.

Tras el llamado de la ciudadanía, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional realizaron un plan de evacuación de los habitantes de los barrios Parados de Alcalá, Dorado, Curubal y Fuente Higueras, los cuales están cercanos al Batallón Bolívar.

Pasadas las 8:00 de la mañana, el miedo se tomó a los habitantes que se encontraban cerca del barrio Prados de Alcalá, tras una serie de detonaciones que se escucharon y que, de acuerdo con las autoridades, fueron controladas por expertos antiexplosivos de la Policía Nacional.

Esas detonaciones causaron daños en la infraestructura del Batallón Simón Bolívar, en sectores como la zona de alojamiento, la fachada, varias paredes y un vehículo que quedaron destruidos.

Luego de un Consejo Extraordinario de Seguridad adelantado por las diferentes autoridades militares, policivas y gubernamentales de Boyacá y Colombia, se determinó que el atentado frustrado habría sido obra de los frentes José Adonay Ardila Pinilla, que estaría integrado por Jussef Morales Betancourt, conocido con el alias de “El Poeta”, alias “Eliécer” y, Omaira Durán Piduachi alias “La Gata”, y el frente José David Suarez cuyos integrantes serían; Sigifredo Calderón Gómez alias “Jesús Suárez o “Malverde”, Juan Ramón Ramírez Gómez alias “Bampercy” o “Percy” y José Alfredo Ferruco Gutiérrez, alias “Giraldo” o “El Zorro”.

“Estos sujetos son responsables de acciones terroristas, extorsiones y atentados contra la Fuerza Pública y la población civil, y serán perseguidos con toda la capacidad del Estado hasta ser puestos a disposición de la justicia. Invitamos a la ciudadanía a aportar información bajo absoluta reserva: la unión entre Fuerza Pública y comunidad es una fuerza fundamental en la lucha contra el crimen”, dijo en ese momento el almirante, Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

Allí también se ofreció una recompensa de $500 millones por parte del Gobierno nacional y de Boyacá para dar con el paradero de los autores del hecho.

Las investigaciones dieron sus primeros resultados

El martes 11 de noviembre de 2025, se conocieron nuevos detalles acerca de las investigaciones que adelantaban las autoridades, luego de dos allanamientos que se hicieron a una vivienda ubicada cerca al Batallón Simón Bolívar y a una bodega al sur de la ciudad donde se encontró material probatorio.

“En la bodega se recolectaron algunos elementos materiales probatorios, algunas huellas, algunos elementos que utilizaron estos delincuentes para preparar este artefacto explosivo y llevar la volqueta al sitio donde la ubicaron. Es una bodega cerrada donde no tenía ningún tipo de ventanal, ni de visual hacia ningún sector de las afueras de esta”, aseguró en ese momento el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, quien además dio a conocer el recorrido que hizo la volqueta.

“La volqueta llegó el día 27 de octubre a Tunja, unos días antes se aportó una cuota inicial de 30 millones de pesos en la ciudad de Duitama y posteriormente, el día 27 hicieron el traspaso en la ciudad de Santa Rosa de Viterbo, y ese día, cargaron un viaje de arena en Sogamoso, la trajeron a la ciudad de Tunja la metieron en la bodega para adecuarla con estos explosivos. Por su parte en la vivienda se encontraron algunos materiales como cables, estopines y otros elementos como soldaduras, etcétera”, explicó Lemus.

Hasta el momento no hay capturas de los autores de este hecho

Se van a cumplir tres meses de aquel momento que dejó grabado en la memoria de los cientos de habitantes del oriente de Tunja la angustia, el miedo y el terror de un atentando que por fortuna no se materializó como posiblemente lo habría planeado este grupo guerrillero y que habría dejado graves consecuencias.

Pese a las labores investigativas de las autoridades y la recompensa, hoy no hay ni una sola captura de los autores materiales ni intelectuales, pero se espera que pronto se conozca que ha pasado desde el momento del hecho y las investigaciones que se han adelantado durante estos 90 días.