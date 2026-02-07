Identifican afectaciones en infraestructura del cable submarino del sistema eléctrico de Cartagena

Identifican afectaciones en la infraestructura del cable submarino del sistema eléctrico de Cartagena

En el marco de las labores de mantenimiento y reparación del cable submarino que hace parte del sistema eléctrico de Cartagena, Afinia filial EPM, identificó afectaciones en esta infraestructura crítica durante actividades de monitoreo técnico especializado. La situación fue detectada de manera oportuna por los equipos desplegados en la bahía, lo que permitió ajustar el plan de trabajo para preservar la continuidad y confiabilidad del servicio.

El cable submarino, que suministra energía a cerca de 15 mil usuarios, principalmente en Bocagrande, Castillogrande, el Centro Histórico y la zona turística, fue hallado con un desplazamiento frente a su ubicación previamente identificada, a una profundidad aproximada de 20 metros en el canal navegable de la bahía.

De forma inmediata, la compañía activó su plan de reparación y mejora de la infraestructura, con una inversión estimada de 3.600 millones de pesos y un cronograma de ejecución cercano a cuatro meses, que contempla una intervención especializada para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico en una de las zonas con mayor relevancia turística y económica de la ciudad.

“Esta es una intervención técnica de alta complejidad que ratifica nuestro compromiso con la calidad del servicio y con la seguridad energética de Cartagena”, señaló el ingeniero Luis Gabriel Narváez, gerente de Proyectos de Infraestructura de Afinia.

La empresa destacó el acompañamiento de sus aliados estratégicos Traner H&MV y Buzca, así como el apoyo de la Dirección General Marítima (Dimar), la Capitanía de Puerto de Cartagena y la Guardia Costera, cuyo trabajo articulado ha sido fundamental para avanzar en las labores de reparación del cable submarino.

Afinia continuará informando oportunamente sobre los avances de estas inversiones y mejoras, y reitera el llamado a las autoridades y a la comunidad para fortalecer la protección de la infraestructura eléctrica, indispensable para garantizar un servicio seguro, continuo y confiable para la ciudad.