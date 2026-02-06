Se mantiene riesgo para la misión médica en el Catatumbo. / Foto: Archivo. ( Archivo )

Catatumbo

Después de conocerse el secuestro de un médico y una enfermera en el Catatumbo, trabajadores del sector salud piden a los grupos armados no involucrarlos en el conflicto armado.

Los trabajadores de la salud aseguran que, en muchas oportunidades, han quedado entre la espada y la pared, por cumplir con su misión profesional, salvar vidas.

Más información Un médico y una enfermera fueron secuestrados en San Pablo, Teorama

“Por favor respeten la vida de los trabajadores del sector salud, de la misión médica, porque nosotros estamos es para salvar vidas y no estamos comprometidos con ningún grupo en particular sino estamos comprometidos es con la vida y con el derecho internacional humanitario”, expresó Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte.

Recordemos que en las últimas horas se conoció que un médico y una enfermera fueron secuestrados en el Catatumbo. Al parecer fueron raptados por hombres del ELN para que les brinden atención médica a 20 heridos que dejaron los bombardeos del Ejército Nacional en zona rural de los municipios de Tibú y El Tarra.

El hecho se presentó en el corregimiento de San Pablo, jurisdicción del municipio de Teorama, en Norte de Santander.