Trabajadores del sector salud piden a los grupos armados no involucrarlos en el conflicto armado
Un médico y una enfermera fueron secuestrados en el Catatumbo.
Catatumbo
Después de conocerse el secuestro de un médico y una enfermera en el Catatumbo, trabajadores del sector salud piden a los grupos armados no involucrarlos en el conflicto armado.
Los trabajadores de la salud aseguran que, en muchas oportunidades, han quedado entre la espada y la pared, por cumplir con su misión profesional, salvar vidas.
Más información
“Por favor respeten la vida de los trabajadores del sector salud, de la misión médica, porque nosotros estamos es para salvar vidas y no estamos comprometidos con ningún grupo en particular sino estamos comprometidos es con la vida y con el derecho internacional humanitario”, expresó Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte.
Recordemos que en las últimas horas se conoció que un médico y una enfermera fueron secuestrados en el Catatumbo. Al parecer fueron raptados por hombres del ELN para que les brinden atención médica a 20 heridos que dejaron los bombardeos del Ejército Nacional en zona rural de los municipios de Tibú y El Tarra.
El hecho se presentó en el corregimiento de San Pablo, jurisdicción del municipio de Teorama, en Norte de Santander.