El 19 de febrero Trump pondrá en marcha su Junta de Paz con una reunión internacional en Washington

Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que la reunión se realizará en el Instituto de Paz de Estados Unidos y contará con la participación de jefes de Estado y de Gobierno que aceptaron integrarse a la iniciativa, creada inicialmente para supervisar la gobernanza temporal y la reconstrucción de Gaza tras el conflicto con Israel.

De acuerdo con fuentes oficiales, el encuentro también funcionará como una conferencia para recaudar fondos destinados a la reconstrucción del enclave palestino, devastado luego de dos años de bombardeos. La membresía permanente en la junta tiene un costo de 1.000 millones de dólares, lo que ha generado reparos entre varios países.

Apoyos y reparos internacionales

Hasta el momento, al menos 35 líderes han aceptado formar parte de la Junta, entre ellos representantes de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto. Desde Latinoamérica también se han sumado El Salvador y Paraguay. En contraste, países como Francia, España y Suecia han decidido no participar, al considerar que esta iniciativa podría debilitar el papel de las Naciones Unidas.

El presidente de Hungría, Viktor Orbán, fue el primer mandatario en confirmar públicamente su asistencia, mientras que otras grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado cautelosos frente al alcance político y jurídico del organismo.

Alcance y críticas a la iniciativa

El estatuto de la Junta de Paz otorga amplias facultades a su presidente, incluido el control de la agenda y el derecho de veto, además de establecer mandatos permanentes para los principales contribuyentes financieros, lo que ha despertado críticas sobre la concentración de poder en la iniciativa.

Aunque en octubre pasado se alcanzó un alto el fuego en Gaza, continúan reportándose violaciones al acuerdo. Según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, más de 72.000 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en medio de una crisis humanitaria que sigue sin resolverse.

La administración Trump asegura que espera una participación “robusta” en la reunión del 19 de febrero, mientras se ultiman los detalles de la agenda y del comité ejecutivo que se encargará de supervisar aspectos clave como seguridad y gobernanza.