Internacional

Los muertos en Gaza por ataques de Israel superan los 72.000 desde el inicio de ofensiva

Este sábado 7 de febrero se conocieron las nuevas y muy lamentables cifras.

Palestinos en la Franja de Gaza. Foto: Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images

Palestinos en la Franja de Gaza. Foto: Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha elevado este sábado a 72.027 los palestinos fallecidos por ataques del Ejército de Israel desde que inició su ofensiva contra el enclave en octubre de 2023.

Solo 576, entre ellos mujeres y niños, han fallecido desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza —el pasado 10 de octubre— a través del acuerdo que impulsó Estados Unidos.

Las tropas israelíes que todavía controlan más del 50 % de la Franja, pese a la declarada tregua, continúan abriendo fuego prácticamente todos los días asegurando que son ataques contra “sospechosos o terroristas” de Hamás.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad