Los muertos en Gaza por ataques de Israel superan los 72.000 desde el inicio de ofensiva

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha elevado este sábado a 72.027 los palestinos fallecidos por ataques del Ejército de Israel desde que inició su ofensiva contra el enclave en octubre de 2023.

Solo 576, entre ellos mujeres y niños, han fallecido desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza —el pasado 10 de octubre— a través del acuerdo que impulsó Estados Unidos.

Las tropas israelíes que todavía controlan más del 50 % de la Franja, pese a la declarada tregua, continúan abriendo fuego prácticamente todos los días asegurando que son ataques contra “sospechosos o terroristas” de Hamás.