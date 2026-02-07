DATT y Cámara de Comercio fortalecen formalización empresarial de Cocheros en Cartagena

En el marco del proceso de transformación del sistema de transporte turístico en la ciudad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), en articulación con la Cámara de Comercio de Cartagena, adelantó una jornada de capacitación en formalización empresarial dirigida a la Asociación de Cocheros de Cartagena.

La capacitación tuvo como objetivo brindar a los cocheros asociados información clara y práctica sobre el funcionamiento de los principales registros administrados por la Cámara de Comercio y los beneficios a los que pueden acceder al avanzar en procesos de formalización.

Durante el encuentro, se profundizó especialmente en el Registro Mercantil, el Registro Único de Proponentes (RUP) y el Registro Nacional de Turismo (RNT), este último de particular relevancia teniendo en cuenta la actividad económica que desarrollará la asociación.

“Desde la Cámara de Comercio de Cartagena se socializaron los beneficios actuales de la formalización empresarial, destacando las oportunidades que se abren para acceder a programas de fortalecimiento, alianzas estratégicas y mayores garantías para la sostenibilidad de sus actividades económicas”, explicó Josiet Lastre, abogado asesor de la Camara de Comercio de Cartagena.

Este acompañamiento institucional contribuye a que la Asociación de Cocheros de Cartagena cuente con mayores herramientas para consolidarse como organizaciones formalmente constituidas, en un contexto de cambio significativo para la ciudad, marcado por la transición de Vehículos de Tracción Animal (VTA) hacia coches eléctricos, una apuesta por la movilidad sostenible, el bienestar animal y el desarrollo económico responsable.

“Desde el DATT seguimos acompañando a los cocheros de Cartagena en este proceso de transformación, brindándoles herramientas que les permitan fortalecerse como unidades productivas formales y garantizar la sostenibilidad de su actividad en el marco de lo que fue la transición hacia los coches eléctricos”, aseguró José Ricuarte, director del DATT.

Con estas acciones, el DATT y la Cámara de Comercio de Cartagena reafirman su compromiso con la inclusión productiva, la formalización empresarial y el fortalecimiento de los sectores que hacen parte de la transformación social y económica de Cartagena.