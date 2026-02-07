Centros Integrales de Servicios Empresariales amplían su presencia en Bolívar

El desarrollo empresarial de un territorio no solo se mide por lo que ocurre en sus capitales, sino por la capacidad de llevar oportunidades allí donde nacen las iniciativas productivas. Bajo esa convicción, la Cámara de Comercio de Cartagena continúa consolidando su estrategia de regionalización a través de los Centros Integrales de Servicios Empresariales (CISE), un modelo que ha permitido ampliar la presencia institucional en Bolívar y acompañar de manera directa la evolución del tejido empresarial.

Los CISE operan como puntos de atención integral en el territorio desde donde se orienta a empresarios, comerciantes, emprendedores y unidades productivas en procesos de formalización, fortalecimiento empresarial, asociatividad y acceso a programas estratégicos. Más que oficinas, estos centros representan una apuesta sostenida por acercar la institucionalidad a las dinámicas económicas locales y por impulsar un crecimiento más equilibrado y competitivo en el departamento.

Durante 2025, esta visión se fortaleció con la apertura de nuevos CISE en Calamar, El Carmen de Bolívar y Turbaco, ampliando la cobertura hacia zonas estratégicas y generando mayores niveles de atención empresarial.

Los resultados evidencian el alcance de esta estrategia:

Zona Río: 1.061 unidades productivas atendidas y 203 formalizaciones, lo que representa un crecimiento del 115,96 % frente a 2024.

Montes de María: 1.726 unidades productivas atendidas y 373 procesos de formalización, con un crecimiento acumulado del 6,97 %.

Zona Centro: 1.659 empresarios y emprendedores atendidos y 752 empresas formalizadas, un 4,48 % más que el año anterior.

En conjunto, más de 4.400 empresarios y emprendedores recibieron acompañamiento durante el año y los procesos de formalización superaron las 1.300 empresas, cifras que ratifican el impacto de una estrategia basada en la presencia territorial y el acompañamiento permanente.

“El progreso de Bolívar también se escribe desde sus regiones. Cuando llevamos nuestros servicios al territorio, no solo facilitamos la formalización empresarial; creamos condiciones para que más negocios permanezcan, crezcan y encuentren nuevas oportunidades. La apertura de CISE en municipios como Calamar, El Carmen de Bolívar y Turbaco ha sido determinante para lograr avances como el crecimiento del 115,96 % en la Zona Río y para seguir posicionando al departamento como un referente de competitividad en el Caribe”, señaló Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

De cara a 2026, la Cámara continuará profundizando su estrategia de regionalización con el objetivo de llegar a más municipios, corregimientos y zonas rurales, fortaleciendo la atención en territorio, implementando nuevos programas sectoriales y ampliando la articulación con aliados públicos y privados.

Esta hoja de ruta responde a una visión clara: el desarrollo empresarial no puede ser un privilegio geográfico. Debe ser una posibilidad real para quienes deciden emprender y crecer desde cada rincón de Bolívar.