Cayó alias “La Chinga”, falso guarda de seguridad en Medellín, por secuestro extorsivo

Medellín

En el barrio El Poblado, en Medellín, fue capturado alias “La Chinga”, presunto integrante del grupo de delincuencia común organizada Los Controladores, señalado de cometer secuestro extorsivo, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

La captura fue realizada por el GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Modus operandi

De acuerdo con la investigación, esta estructura criminal abordaba a sus víctimas en diferentes puntos de la ciudad, intimidándolas con armas de fuego mientras se hacían pasar por “seguridad de la zona”. Posteriormente, las personas eran retenidas por varias horas en lugares apartados, donde eran sometidas a agresiones físicas y presión psicológica.

Durante el cautiverio, los implicados obligaban a las víctimas a desbloquear sus teléfonos móviles y a entregar contraseñas bancarias, con el fin de realizar transferencias y hurtar dinero y otros elementos de valor.

“Las autoridades han documentado al menos diez casos, entre ellos un hecho ocurrido el 30 de septiembre de 2025, en el que un hombre, fue violentado sexualmente para obligarlo a entregar sus cuentas bancarias", detalló el brigadier general Wiliam Castaño Ramos", comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Alias “La Chinga” fue puesto a disposición de la Fiscalía y, tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Durante el procedimiento fue incautado un teléfono celular, el cual será sometido a análisis forense como parte del proceso investigativo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si existen más posibles víctimas y determinar la participación de otros integrantes de la estructura criminal.