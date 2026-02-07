Bad Bunny: el fenómeno musical, social y político

En Hora20 el análisis al fenómeno Bad Bunny después de recibir el Grammy al álbum del año y de convertirse una figura relevante del mundo artístico ante el momento político y social que atraviesa Estados Unidos. Analizaremos el poder de su música, lo que generan sus canciones, el impacto en la industria musical... después una mirada al factor político y la evolución del artista.

Lo que dicen los panelistas

Heisel Mora, integrante de la mesa de trabajo de A vivir de Caracol Radio, ha cubierto la alfombra roja de los Grammy junto al equipo de TNT Latinoamérica y es creadora de contenido en redes sobre música y cultura, resaltó que por años se le ha dicho a los artistas latinos que para triunfar en estas grandes esferas, tocaba borrar lo que era: el acento, tratar temas reconocidos y Bad Bunny hizo todo lo contrario al dedicarle un álbum a su lugar de nacimiento, “este álbum fue una celebración sin disculpar el orgullo latino y puertorriqueño. En el video de “nueva yol” es importante por el clima en EE. UU. frente a los latinos. Es un reconocimiento al quienes han llegado a Estados Unidos”. Resaltó que el género urbano gracias a Bad Bunny se empezó a mostrar en la ceremonia, “es un hito para la música latina y lo que representa ser latino en este momento en Estados Unido. La importancia de cómo el mundo abrazó la cultura puertorriqueña. La pava como sombrero icónico, cómo lo usan, quien lo usa, la figura del jíbaro. Es impresionante cómo toma sus costumbres y las pone ante al mundo”. De otro lado, dijo que lo de Bad Bunny es no dejar de lado lo que se es, a cambio de conseguir el éxito, “el trabajo más allá de la música y las letras es el ser auténtico y rescatar lo que pasa en todo el mundo con costumbres, artesanos, campesinos”.

Para María Porcel, corresponsal de cultura y entretenimiento de EL PAÍS en Los Ángeles, al final Bad Bunny hace de una historia local, algo global, “él lleva su historia a algo que a todos nos marca como su historia o su comida. El NYT el fin de semana hablaba del sancocho de Puerto Rico.

Puede parecer pequeño, pero la música está al día, son 20 mil millones de reproducciones y demuestra el peso del poder latino a nivel global. Discurso en español en los Grammy es alto único”.

Resaltó que parece que Benito lo hace de manera descuidada y no es así, “hay una parte intencional en sus actos, gestos, en lo que nos muestra o lleva a la MET Gala como la pava; todos los editores de moda se preguntaron qué era ese sombrero”. También recordó cómo en el anuncio del Super Bowl hay gente diversa bailando bajo el árbol de Puerto Rico, son decisiones a conciencia que se van a ver en artistas de muchos otros países, sus identidades por bandera sin la vergüenza que nos ha caracterizado por años.

Santiago Vargas, sociólogo y columnista, manifestó que lo que representa tanto el premio, como el concierto en el Super Bowl es la transición de Bad Bunny de ícono local a ícono global, “Bad Bunny se convierte en un ícono porque es algo que se convierte en referente moral y estético para la sociedad. En lo estético él captura una estética propia del siglo XXI, adaptado a discursos progresistas, en temas de género, etc.” Remarcó que en el elemento moral, Bad Bunny encaja en discursos políticos vigentes, progresistas, “él captura momentos políticos, como lo ocurrido en el huracán María y ahora cuando vemos la consolidación de una fuerza paramilitar, logra capturar ese elemento de resistencia”. En ese sentido, advirtió que en el fondo la resistencia es un elemento que deriva en la construcción de identidad, “el concepto fundamental de nuestros tiempos es la identidad. En Guerra Fría la batalla era económica, hoy en día el elemento estructural es la identidad. Acá lo latino y lo puertorriqueño como población oprimida, estereotipada hay el surgimiento de la resistencia como elemento rector de la construcción de identidad latina”.

José Lee Borges, profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, resaltó que Bad Bunny dentro de su música ha sabido conectar con los tiempos, como el huracán María y movimientos de protesta contra el gobernador, “ha aprovechado la coyuntura política de la isla y lo que hemos sufrido en momentos históricos. Los movimientos han llevado a que los jóvenes en Puerto Rico, hasta cierto punto le pierdan el miedo a expresarse y enfatizar cuál es la identidad del puertorriqueño. Bad Bunny ha ayudado a que los jóvenes se sientan más puertorriqueños que nunca”.

Manifestó que también resulta importante la forma genuina de mostrar a Puerto Rico, “eso ha facilitado que la gente se sienta encontrada con la figura del cantante, frente a cosas que teníamos miedo a identificarnos porque nos veía como una isla insignificante; Bad Bunny ha mostrado la forma de representarnos”.