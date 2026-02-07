Agencia Nacional de Minería confirma que mina en Guachetá donde murieron seis personas era ilegal

La Agencia Nacional de Minería confirmó este sábado que en la mina de Guachetá (Cundinamarca) en la que murieron seis personas se hacían actividades de extracción ilícita.

“El título minero lo habíamos caducado en mayo de 2019”, afirmó Jimmy Soto, vicepresidente de la entidad.

Asimismo, señaló que están tomando medidas para evitar futuros incidentes.

Y es que luego de 40 horas de labores de búsqueda y extracción de carbón en la mina “Mata Siete”, las autoridades lograron la recuperación de los cuerpos.

El incidente ocurrió en la mina de carbón, donde se encontraban trabajando los seis mineros, debido a una explosión causada por acumulación de metano a una profundidad aproximada de 275-290 metros, lo que dificultó las labores de rescate.

Debido a esto, la ANM hizo un llamado a los mineros y empresarios del sector a cumplir con las normas de seguridad y a trabajar de manera responsable.

Finalmente, la Agencia advirtió que seguirá trabajando para buscar la seguridad y el bienestar de los trabajadores del sector minero.