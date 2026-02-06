Explosión en mina de Guachetá, Cundinamarca, deja 6 mineros muertos

Durante este jueves, 5 de febrero, se reportó la explosión de una mina en Guachetá, Cundinamarca. El alcalde del municipio, Pablo Enrique Quicazán, le confirmó a Caracol Radio que son 6 las personas fallecidas en medio del accidente.

Los Bomberos de Cundinamarca indicaron que el lugar se encuentra bajo custodia mientras se realizan las labores en el lugar. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, Policía y personal de la alcaldía, trabajan para recuperar los cuerpos.

Según explicó el alcalde Quicazán, la explosión se produjo por la fuga de gas metano. “La mina no se derrumbó. El gas mató a las personas, están tratando de sacarlas, pero por seguridad tienen primero que ventilar la mina para que no se produzcan más accidentes”, dijo el mandatario local.

