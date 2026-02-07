Afinia adelantará trabajos en la infraestructura eléctrica en Bolívar entre 9 y 15 de febrero

Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del servicio eléctrico en:

LUNES, 9 DE FEBRERO

Circuito Bocangrande 8

Horario: 8:00 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: carrera 2 entre la calle 6 y la calle 7, sector Bocagrande.

Circuito Chambacú 2

Horario: 6:00 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Avenida Pedro de Heredia entre la carrera 23 y la carrera 24, La Quinta.

Circuito Chambacú 7

Horario: 8:00 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Calle Del Tomo de Sanata Bárbara y La Calle del Cúralo de Santo Toribio con Calle Camposanto sector San Diego.

Circuito Banco IV

Horario: 9:00 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Banco (Magdalena): Vistahermosa, Feria Ganadera Las Flores, Agua Estrada, Algarrobal, Barranco De Chilloa, Belén, Botillero, Caños De Palma, Islitas, Pueblo Nuevo, Menchiquejo, Sabanas de Hatillo.

Circuito El Carmen 1

Horario: 7:10 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: calle 28a con carrera 33 esquina, La Concordia.

Circuito Gambote 4

Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana y rural de Mahates. San Juan de Nepomuceno: San Cayetano.

Circuito Hatillo de Loba 1

Horario: 2:00 p.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana del municipio de Hatillo de Loba, Juana Sánchez, vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Santa Isabel (Magangué)

Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Magangué: Cristo Prado y El Prado.

Circuito Manzanillo 3

Horario: 8:00 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Cartagena: Serena del Mar, sector Capriella, finca Santa Fe sector Manzanillo.

Circuito Marialabaja 2

Horario: 2:00 p.m., a 5:30 p.m.

Se interrumpirá el servicio: San Onofre: Sabanas de Mucacal.

Circuito Marialabaja 2

Horario: 8:40 a.m., a 10:00 a.m.

Se interrumpirá el servicio: San Onofre: Pueblo Nuevo

Circuito San Estanislao 1

Horario: 6:10 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: calle 26 entre la diagonal 23 y la carrera 14, San José.

Circuito Zaragocilla 7

Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: carrera 68a con calle 4d esquina, Vistahermosa.

MARTES, 10 DE FEBRERO

Circuito Bayunca 2

Horario: 7:30 a.m., a 10:00 a.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana y rural del municipio de Santa Catalina. Zona rural del municipio de Cartagena: Arroyo Grande, Palmarito, Finca Barranquillita. Zona rural del municipio de Clemencia: sectores aledaños a la vía Clemencia-Santa Catalina.

Circuito Bayunca 2

Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: carrera 7a entre la calle 3a y la calle 4a, sector El Carrizal.

Circuito Bosque 3

Horario: 3:00 p.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Avenida El Bosque entre la transversal 23 y la transversal 24, sector Martínez Martelo.

Circuito Calamar 1 y 2

Horario: 8:00 a.m., a 2:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana del municipio de Calamar y Coolechera.

Circuito Calamar 2

Horario: 8:00 a.m., a 11:50 a.m.

Se interrumpirá el servicio: Calamar: carrera 4 con calle 8 Yucal.

Circuito Sur de Bolívar

Horario: 3:00 p.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana y rural del municipio El Peñón.

El Banco: vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito -El Peñón, vía El Peñón- El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca. Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito El Carmen 2

Horario: 7:30 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: carrera 60 con calle 18, barrio las delicias.

Circuito Ternera 6

Horario: 6:10 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: sectores comprendidos entre la calle 19 y la calle 21 con carrera 19 hasta la carrera 25, sector Urbanización La Cruz.

MIÉRCOLES, 11 DE FEBRERO

Circuito Bosque 3

Horario: 6:00 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: transversal 23 con Avenida El Bosque, sector Barrio Chino.

Circuito Línea 573

Horario: 7:40 a.m., a 4:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: El Banco: Tamalamequito, Felipe Eduardo, Los Negritos, San Roque, Finca La Esperanza, Finca La Herradura, Finca La Peña. Guamal: Sector Comprendido Entre La Carrera 6 Y La Carrera 8 Entre La Calle 6 Y La Calle 10 Sector Centro, calle 10 hasta la calle 14 con carrera 1 hasta la carrera 5 sector Lara, Salvadora, Sitio Nuevo, Carretero, La Ceiba, Pedregosa, Bellavista, La Puntica, Playas Blanca, Hato Viejo, Ricaurte, Guiamaral, Urquij.

Circuito El Carmen 2

Horario: 8:00 a.m., a 11:50 p.m.

Se interrumpirá el servicio: El Carmen de Bolívar: Loma del Viento.

Circuito Hatillo de Loba 2

Horario: 2:00 p.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Hatillo De Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, Hacienda Las Flores, Vía Hatillo - La Victoria y sectores aledaños a esta vía, Caño Mono. Zona rural del municipio de Barranco de Loba: Minas De Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rionuevo, Escubillal, Finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

Circuito San Juan Nepomuseno 2

Horario: 7:50 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: San Juan Nepomuceno: Barranquillita, Silencio, Los Nogales, Urbanización El Valle, La Paz y San Pedro.

Circuito Talaigua Nuevo 1

Horario: 7:50 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Talaigua Nuevo: sectores comprendidos entre la calle 12 hasta la calle 16 con carrera 5 hasta la carrera 13.

Circuito Talaigua Nuevo 1

Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Talaigua Nuevo: sectores comprendidos entre la calle 12 hasta la calle 16 con carrera 5 hasta la carrera 13.

Circuito Ternara 6

Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: carrera 13 con calle 13 esquina, sector Posa Manga.

Circuito Ternara 13

Horario: 7:00 a.m., a 3:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Cartagena: Variante Turbana A Mamonal y sectores aledaños a esta vía. Zona rural del municipio de Turbana: El Chorro, Arroyo Buenos Aires.

JUEVES, 12 DE FEBRERO

Circuito Ternera 6

Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: calle 24 entre la carrera 30y la carrera 31, sector Urbanización El Valle.

Circuito Calamar 2

Horario: 8:45 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana del municipio de Arroyo Hondo: desde la carrera 1b hasta la carrera 7 con calles 1b hasta la calle 11, iglesia principal, Instituciones Educativa Técnica Agropecuaria De Arroyo Hondo, Parque Bolívar, Alcaldía Arroyohondo, Pilón y Hato Viejo.

Circuito Bosque 3

Horario: 6:00 p.m., a 5:00 a.m.

Se interrumpirá el servicio: transversal 24 entre la diagonal 19 y diagonal 22 sector Martínez Martelo.

Circuito Bayunca 2

Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Clemencia: Caracol, Loma Fresca, Casa Grande, Invasión 13 de Junio.

Circuito Magangué 4

Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Mompox: San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa y La Travesía.

Circuito Sur de Bolívar

Horario: 3:00 p.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaño.

Circuito Ternera 2

Horario: 8:00 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Turbaco: Cañaveral.

Circuito San Jacinto 1

Horario: 8:00 a.m., a 2:30 p.m.

Se interrumpirá el servicio: San Juan De Nepomuceno: Las Porqueras, Corralito, San Agustín, Vía Las Porqueras - Corrralito, Vía El Corralito - San Agustín, Vía San Agustín - Nerviti y sectores aledaños a estas vías. Guamo: Nerviti, Tasajera, Robles, Vía Tasajera - El Roble y sectores aledaños.

Circuito Calamar 1 y 3

Horario: 8:00 a.m., a 2:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana del municipio de Calamar y Coolechera.

VIERNES, 13 DE FEBRERO

Circuito Bayunca 1

Horario: 8:50 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Villanueva: kilómetro 3 La Loma.

Circuito El Carmen 3

Horario: 7:20 a.m., a 5:30 p.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana del municipio de El Carmen de Bolívar: Pueblo Nuevo, Los Mangos, La Concordia, El Silencio, El Páramo, Jorge Eliecer Gaitán.

Circuito Chambacú 6

Horario: 6:40 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Cartagena Centro Histórico: Calle De La Artillería, Calle De La Factoría, Calle San Calle Domingo, Calle Del Candilejo, Calle Vélez Daniel, Calle De La Inquisicion, Calle Baloco, Calle De Los Estribos, Edificio Plaza De Bolívar, Calle Del Coliseo, Calle Castelbondo, Edificio Torre Del Reloj, Calle De Las Damas, Calle Cochera De La Gobernación, Calle De La Mantilla, Museo Naval Del Centro, Calle Del Arzobispo, Tesorería Distrital, Consejo De La Judicatura Edificio Calamar.

Circuito Ternera 6

Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: calle 10 con carrera 13 esquina, sector Calle Nueva.

Circuito Chambacú 2

Horario: 6:10 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: calle 29d entre la carrera 21d y la carrera 22, sector Pie De La Popa.

Circuito Santa Ana (Magangué)

Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Talaigua Nuevo: Los Mangos, El Vesubio. Santa Ana: San Fernando. Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaimaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera, Los Piñones.

Circuito Hatillo de Loba 1

Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana del municipio de Hatillo De Loba, Juana Sánchez, Vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Manzanillo 2

Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Cartagena: finca La Tierrita, sector Tierra Baja.

Circuito Chambacú 4

Horario: 8:11 a.m., a 4:11 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Cartagena: San Pedro Y Libertad; Canapote; Desde La Carrera 13 Hasta La Carrera 18, entre la calle 63 y la calle 70 (sector Daniel Lemaitre); Pablo VI- VII; carrera 20 entre la calle 68 y la calle 76 (sector Daniel Lemaitre).

SÁBADO, 14 FEBRERO

Circuito Bayunca 1

Horario: 6:10 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: carrera 13 entre la calle 16 y la calle 17, sector Bejucal.

Circuito El Carmen 3

Horario: 7:30 a.m., a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: sector comprendido desde la carrera 47 hasta la carrera 54, con calle 32 hasta la calle 38, barrio El Prado.

Circuito Chambacú 2

Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: carrera 21b entre la calle29b y la calle 29d, sector Pie de La Popa.

Circuito Sur de Bolívar

Horario: 5:00 a.m., a 8:00 a.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana y rural del municipio EL PEÑÓN. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito San Martín de Loba 1

Horario: 8:00 a.m., a 4:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: San Martín de Loba: Buenos Aires, Papayal, Pueblo Nuevo, Fincas La Reforma y La Cabaña.

Circuito Calamar 1 y 3

Horario: 8:00 a.m., a 2:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana del municipio de Calamar y Coolechera.

DOMINGO, 15 DE FEBRERO

Circuito Ternera 14

Horario: 6:10 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: sector comprendido entre la calle 22a y la calle 24 con carrera 81 hasta la carrera 82, San Fernando.

Circuito Bayunca 2

Horario: 6:00 a.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Santa Catalina: calle 5 entre la carrera 11a y la carrera 15, sector Galerazamba

Circuito Sur de Bolívar

Horario: 5:00 a.m., a 8:00 a.m.

Se interrumpirá el servicio: zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito Y sectores aledaños.

Circuito Hatillo de Loba 2

Horario: 2:00 p.m., a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio: Hatillo De Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, Hacienda Las Flores, Vía Hatillo - La Victoria y sectores aledaños a esta vía, Caño Mono.Barranco de Loba: Minas De Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rionuevo, Escubillal, Finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

Afinia agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades y reitera que los canales de atención están habilitados para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y reportes. Pueden comunicarse a través de las líneas 115, 605-6502120 y 018000 919191, visitar la oficina virtual www.afinia.com.co o utilizar la aplicación Afiniapp.