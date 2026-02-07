Cúcuta

A la cárcel un hombre en Norte de Santander señalado de abusar sexualmente de sus dos sobrinas

Los hechos se habrían presentado en zona rural del municipio de Pamplonita.

A la cárcel un hombre en Pamplonita señalado de abusar sexualmente de sus dos sobrinas. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander

Según lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, las víctimas serían dos menores de 5 y 6 años, sobrinas del agresor, quien entre los años 2014 y 2017, fueron sometidas a vejámenes en zona rural de Pamplonita, Norte de Santander.

El procesado de 48 años presuntamente entraba a la habitación de las víctimas y las sometía a todo tipo de vejámenes sexuales.

Un fiscal seccional le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años, las dos conductas agravadas.

El procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

El hombre fue capturado por hombres del CTI y uniformados de la Policía Nacional en el parque principal de ese municipio.

