Viernes 6 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Un muerto, un herido y cuatro vehículos involucrados dejó aparatoso accidente de tránsito en la vía la línea en el sector Tolima pero que afecto la movilidad en todo el corredor vial hacia el Quindío.

En diálogo con Caracol Radio, Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima, confirmó que se registró un siniestro vial qué involucró a dos tractocamiones, hecho que sucedió a la altura del túnel Azulejos qué está ubicado en el descenso del Alto de la Línea a Cajamarca.

El siniestro vial dejó una persona muerta identificada como Jorge Isaac Sánchez Orozco y una herida, los dos corresponden a los conductores de los automotores de carga. Los vehículos que protagonizaron el accidente es un tracto camión de matrícula EST 420 marca Kenworth y otro de carga de placa LJK 788.

“El accidente se registró sobre la 1:30 de la tarde, dos vehículos de carga chocan, lamentablemente fallece uno de los conductores, uno de los vehículos llevaba maquinaria amarilla como carga, esa maquinaria cae al carril contrario y ocasiona el cierre total”, dijo Miguel Bermúdez.

Aunque hay tránsito, hay mucha congestión en ambos sentidos de la vía la línea entre Quindío y Tolima.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al nuevo comandante de la Policía, Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante que desde hace poco asumió la dirección de la Policía en la región.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Coronel: hay que tener una capacidad híbrida de entender la problemática social en lo urbano y la problemática en lo rural. Y a eso le estamos apuntando, a tener un equilibrio en ambos escenarios, que no solamente pensemos en el policía, solamente por Armenia, por sus 300.000 habitantes, sino también por esa gente del campo que también sé que no necesita.

Coronel: El éxito de las diferentes actividades que se hagan es exitoso porque se hace en equipo, porque no solamente se genera la carga en fuerza pública, en policía, en fuerzas militares, sino que todos los entes gubernamentales de nivel local y de nivel regional tienen que estar vinculados.

Sobre la criminalidad y los homicidios indicó “lo primero es un análisis responsable. Ese análisis responsable nos permite evidenciar dos factores de atención que digamos son la base del resto de los escenarios de sensación de inseguridad.

Le puede interesar: Jueves 5 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El primero, habitantes de calle, el segundo es microtráfico, de aquí se desprende la gran atención a la problemática en materia de seguridad del departamento y especialmente de la ciudad capital. El tráfico de estupefacientes, de ahí hay un tema fuerte y que, por ahí, bueno, y usted habla de los habitantes de calle, que hay dos, digamos que son dos focos que a veces se pueden integrar,

Totalmente, deben tener una directa relación y correlación, porque realmente si evaluamos los habitantes de calle son los mayores consumidores de estas sustancias.

en comparación con otras con otras ciudades, digamos que la problemática es el consumo y la venta, y en esto radica esto como lo decía previamente. ¿Qué es lo que pasa? Hemos establecido y se ha hecho un trabajo muy juicioso desde la parte judicial, desde la parte de inteligencia, donde se han podido identificar estos focos.

El policía debe estar más cercano a la gente “Aquí es donde le pedimos muy muy cordialmente a los ciudadanos el tema de denuncia, el tema de orientación y por eso le estoy apuntando mucho que el policía esté más cercano a la gente, porque cuando la gente vea a su policía cercano puede confiar en él. Cuando vea ese policía cercano puede decirle sus necesidades y aquellos escenarios que le preocupan.

Para mí no es satisfactorio ver un cuadrante cumpliendo con su trabajo, identificando personas, verificando antecedentes, si no hay ese acercamiento, si la única conexión entre el policía y el ciudadano es un caso de policía. Es más, a eso tenemos que llegar, a que no necesitemos llegar a ese escenario para poder actuar, sino que el policía esté ahí cercano.

¿Y usted que viene del Cauca viene mucha de la droga que llega aquí viene es de ese lado del país?

Coronel: por eso tenemos una ventaja y es la articulación asertiva que se tiene con las diferentes unidades policiales sobre esos trayectos. Estamos haciendo un trabajo muy juicioso respecto a cómo cortar esas redes de abastecimiento, pero es algo obviamente que no sé qué no se logra de la noche a la mañana, pero sí, con esa integralidad y esa integración de capacidades, especialmente las de tránsito en las vías, en los ejes principales, identificando estos corredores alternos a esos ejes principales que permiten abastecer de esos narcóticos, de esos estupefacientes, Armenia y toda su área de entorno.

También hay que destacar y eso pues para mí es un secreto, que el departamento del Quindío se vuelve un departamento conector.

Evitar que el delincuente salga de la cárcel a seguir en el delito, a través del último Consejo de Seguridad que evidenciamos desde policía esa preocupación que se tenía, que sentía uno como que capturaba al delincuente, lo ponía al servicio y como que había una malla rota y volvía y salía.

Entonces, aquí hay que hacer algo, pero todo se hace cuando todas las capacidades institucionales, la fiscalía, los jueces, los investigadores del CTI, nuestros investigadores de policía, la misma alcaldía, la misma gobernación, empujemos para el mismo lado.

Y creo que ese Consejo de Seguridad nos permitió evidenciar eso, generar ajustes y a través de esos ajustes poder empezar a evidenciar acciones en las cuales los delincuentes que son capturados, se les puede garantizar un mayor tiempo de permanencia en establecimiento carcelario. Claro, hay un proceso investigativo importante ahí.

¿Y los hurtos en Armenia? Coronel: sí lo quiero tocar lo del robo en la sede política. Realmente fue un tema de habitantes de calles que entraron, fue tema de oportunidad, por eso le digo que se vuelven o no directo o indirectamente un foco, e eso se logró una recuperación de una parte de los elementos hurtados de eso también se lograron unas capturas, la policía trabajó efectivamente ante eso, pero no quiero que quede en el radar que porque fue un lugar de político actuamos Hay respuesta No, la respuesta se da y las respuestas se hacen constantemente. Tal vez a veces nos faltas esa capacidad de poderle dar a conocer al ciudadano de que se están haciendo las cosas.

Trabajo con la seguridad privada, coronel: Ese tema específico ya ha generado un factor de atención previo a mi llegada y ya tenemos esa intención. Ya solo estamos esperando convocar a los representantes legales de estas empresas de seguridad para que establezcamos claros esos roles de compromiso, de seguridad y así mismo que los responsables por la inoperancia tienen que generar unas consecuencias, porque pues para nadie es un secreto que puede ser un facilitador.

Solo hecho de que permita que los que los domiciliarios ingresen y no haya un control sobre ellos o no haya unas políticas internas claras de propiedad horizontal para generar esos protocolos de seguridad. se haga.

Entonces, sí tenemos que evidenciar y hacer un llamado de atención fuerte porque esos focos de inseguridad trascienden de lo privado a lo público, de lo familiar a lo social y es temas que tenemos que atenderlos y obviamente a través de nuestra policía comunitaria, que es la policía encargada de articular y de coordinar y establecer estos roles con la seguridad privada se puede hacer y si no se logra algo concreto, desafortunadamente tendríamos que en el peor de los casos ir a la superintendencia de seguridad privada para que se tomen medidas de raíz desde ellos que son el ente regulador.

Sobre el hurto en el centro comercial Unicentro puntualizó “ hay seguimientos plenamente podemos establecer que algunos de esos han estado vinculados en otras actividades delictivas,, hemos también podido inferir que vienen de otras ciudades con fines y propósitos específicos y eso sí hace parte de un proceso estructural investigativo mayor y que esperamos pronto darle una demostración exitosa a la comunidad, al pueblo que realmente aclama que esto se haga de que puedan quedar a buen recaudo de las autoridades.

La Policía Quindío en coordinación con la fiscalía 4 especializada estructura de apoyo desarticuló una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes en la capital del Quindío.

Esta actividad se llevó a cabo mediante siete diligencias de allanamiento y registro en los barrios El Silencio, Terranova, Parques de Bolívar, Patio Bonito y Miraflores en Armenia, dejando como resultado la captura de 10 personas (09 por orden judicial y 01 en flagrancia) entre ellas 3 mujeres, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles.

Igualmente, incautaron 26.5 kilogramos de marihuana, 15 cartuchos para revólver calibre 38, un arma de fuego de fabricación industrial tipo revólver calibre 32 con 13 cartuchos para el mismo y 09 dispositivos celulares.

Esta organización delincuencial estaba liderada por dos personas alias “Edward” de 43 años y alias “Julián” de 25 años de edad, quienes, a través de la fachada de venta de elementos de construcción, comercializaban la marihuana en la modalidad de domicilio en los barrios Tigreros, Miraflores, Puentes de la Cejita y el sector del CAM.

Los capturados tenían más de 15 anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de concierto para delinquir por darse para homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales y violación a los derechos patrimoniales de autor.

El desarrollo de esta investigación se realizó durante un año, donde se pudo establecer que, este narcótico era proveniente desde el departamento del Cauca; y en la ciudad de Armenia, se habrían realizado 10 materialidades con la incautación de 4 kilogramos de marihuana aproximadamente y la ejecución de 07 capturas en flagrancia.

La Policía Quindío a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, capturo a una persona de 24 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este hecho se presentó en el kilómetro 11+000 vía Armenia – Ibagué, momentos en que uniformados en actividades de prevención y control detienen un vehículo para inspección de rutina, hallando debajo de la silla trasera y el baúl, 41 paquetes en envolturas de color negro con una sustancia similar a la marihuana.

Esta persona junto al vehículo, fueron trasladados hasta las instalaciones policiales para la verificación del contenido, donde se pudo establecer que, era procedente de la ciudad de Cali con destino a Bogotá; por otra parte, se obtuvo un peso total de 134 kilogramos de marihuana.

La Policía Nacional a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia” por medio de los grupos de inteligencia e investigación criminal en articulación con el CTI de la Fiscalía, capturaron a dos personas de 31 y 38 años de edad por el delito de receptación.

Estas capturas se realizaron en vía pública del sector de los puentes de la 26, donde se recuperaron elementos como televisor, impresora y algunos elementos de higiene oral; los cuales fueron hurtados en horas de la noche del martes a un establecimiento ubicado en la calle 20ª con carrera 14 en el centro de esta capital.

Mencionadas personas, son habitantes en condición de calle y presentan registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir, hurto calificado, lesiones personales y fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

La gobernación del Quindío informa un resultado contundente en la lucha contra el licor adulterado, logrado mediante un operativo conjunto entre la SIJIN de la Policía Nacional y el Grupo Anti-contrabando del departamento.

Durante el procedimiento fue capturado un hombre de 40 años, señalado de la fabricación ilegal de licor, y lograron la incautación de tres canecas de alcohol etílico desnaturalizado, una sustancia altamente peligrosa para la vida cuando es usada de manera ilegal.

Asimismo, fueron halladas aproximadamente 500 botellas de licor presuntamente adulterado, entre Aguardiente Antioqueño y Aguardiente Amarillo de Manzanares, además de estampillas, etiquetas y contraetiquetas falsas de varios departamentos, con códigos QR fotocopiados, lo que evidencia una actividad ilegal organizada.

En el marco de la estrategia Quindío Seguro, el Gobierno del Quindío dio inicio oficial al Programa de Seguridad Rural del departamento, una apuesta liderada por la Policía de Carabineros para fortalecer la presencia institucional, la prevención del delito y la convivencia en las zonas rurales.

Alerta en el Quindío por 52 casos de dengue que se han registrado durante este año, las autoridades de salud exhortan a las medidas de prevención

Es importante recordar que en el año 2025 se presentaron 943 casos de dengue y una muerte en el municipio de Circasia que corresponde a una mujer de 56 años de edad.

Al respecto la secretaria de salud del departamento, Luisa Fernanda Arcila indicó que en el presente año se han registrado 52 casos de dengue lo que genera una situación de alerta donde los municipios con mayor afectación son Calarcá con 17 casos, Armenia con 10, Quimbaya nueve y Circasia con seis casos.

Fue enfática en afirmar que frente a la complejidad de la situación es fundamental la prevención y han venido intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica en estas localidades.

Recordó que la enfermedad se transmite por la picadura de un mosquito que se cría en aguas estancadas por eso es clave el lavado periódico de tanques y recipientes de almacenamiento de agua para erradicar la proliferación.

Sostuvo que los síntomas relacionados con el dengue son la fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y malestar general por eso es importante estar al tanto para acudir de inmediato al médico para la atención correspondiente.

Añadió que fortalecen la educación sanitaria y han incluido la instalación de larvitrampas para hacerle frente a esta enfermedad en el departamento.

Empresas Públicas de Armenia recuerda a la ciudadanía que, debido al avance en las obras de optimización del sistema de alcantarillado, se mantiene vigente el Plan de Movilidad y contingencia vial en el sector comprendido entre los barrios Villa Andrea y El Cortijo. Estas labores son fundamentales para garantizar la eficiencia en la prestación de servicios.

En la operación diaria habitual, se presenta un flujo restringido: el paso hacia el norte (ascendente) está habilitado por la zona de intervención únicamente para la salida de la zona. Por el contrario, el sentido hacia el sur (descendente) presenta cierre vial total, lo que obliga a los conductores a tomar un desvío obligatorio por el Barrio Quindío.

Protocolos de contingencia y rutas de evacuaciónLa entidad informó que, ante eventuales cierres totales de la vía principal, la movilidad de los barrios Villa Carolina, San Andrés, Rojas Pinilla, El Cortijo, La Montaña, Villa Celmira y La Pavona operará bajo una lógica de “Entrada y Salida Unificada”. Esto significa que la misma ruta utilizada para ingresar a los sectores residenciales deberá emplearse para la evacuación de estos.

Como rutas de escape sugeridas para mitigar el impacto en la movilidad, EPA recomienda:1. Hacia el Barrio Quindío: Para quienes se dirijan hacia el centro o el norte de la ciudad.2. Hacia el sur por La Pavona: Esta vía se sugiere como la opción más rápida para evacuar el sector y evitar congestionamientos en los accesos tradicionales del Barrio Quindío, especialmente en horas pico.

Luego de denuncia en redes sociales, la alcaldía de Armenia atiende el requerimiento del Museo de Arte del Quindío, Maqui, donde se adelantan trabajos de sellado y mantenimiento preventivo en la cubierta, acciones orientadas a proteger las obras de arte y preservar este importante escenario cultural de la ciudad.

En el municipio de Pijao denuncian falta de transporte escolar en dos veredas lo que impide la normalidad académica, desde la alcaldía sostienen que avanzan en las gestiones

Y es que en los 12 municipios del departamento ya se cuenta con el transporte escolar desde el primer inicio de clases que comenzó el pasado 26 de enero, sin embargo, en el municipio cordillerano se quejan de que el servicio no está garantizado al 100%.

La presidenta de la subdirectiva del sindicato de educadores en Pijao, Ana Victoria Díaz evidenció que siete estudiantes de las veredas La Palmera y La Mina aún no han podido asistir a clases por la falta de transporte.

Reconoció que es una problemática que preocupa porque los niños de la zona rural deben contar con el servicio al 100% para garantizar la normalidad académica y evitar la deserción escolar puesto que los padres de familia no cuentan con los recursos para subsanar la situación.

Sobre la situación consultamos al alcalde del municipio de Pijao, John Jairo Restrepo quien aclaró que en el proceso precontractual indagan a cada uno de los colegios sobre los niños a quienes deben brindarle el transporte escolar y frente a eso realizan el respectivo contrato para los cinco días de la semana.

Puntualmente respecto al caso denunciado manifestó que después de la contratación se generó dicha situación, sin embargo, ya están subsanando con los niños de la vereda de La Mina porque brindarán los tiquetes para que la empresa de la cooperativa de motoristas del departamento los transporte desde el lugar de la residencia hasta el casco urbano.

En cuanto a los estudiantes de la Palmera, explicó que son niños que no se matricularon en el tiempo requerido y que después de una reunión con los padres decidieron matricularlos en el dominical este año en el Instituto Pijao donde contarán con el transporte.

No hay derecho, operarios de Empresas Públicas de Armenia fueron víctimas de agresiones verbales y amenazas en medio de una intervención a hidrantes

El caso se registró en el barrio Santander de la capital quindiana donde los operarios fueron víctimas de intimidaciones que impidieron la intervención a hidrantes.

El director de comunicaciones de la entidad, David Salazar realizó un llamado a la ciudadanía a la tolerancia y respetar el trabajo que adelantan los operarios desde la subgerencia de aseo y de aguas que integra todas las labores de acueducto y alcantarillado.

Explicó que la situación en el barrio Santander involucró a varios ciudadanos que no permitieron el actuar de los operarios para retirar un hidrante que ya no está en óptimas condiciones por lo que urge su cambio. Invitó a las autoridades brindar apoyo y acompañamiento mientras ejercer sus labores con el fin de que este tipo de casos no vuelvan a presentarse.

Banco de ayudas e instalación de carpas temporales entre las medidas para la atención de los damnificados por incendio del barrio Pradito Bajo de Armenia

En las últimas horas diferentes dependencias de la administración municipal llegaron al barrio Pradito Bajo donde más de 20 familias resultaron damnificados por un incendio estructural.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez sostuvo que se instalarán carpas, duchas y baños de manera temporal, y que se hará acompañamiento a los emprendimientos de los damnificados. Enfatizó que desde el primer momento de la emergencia ocurrida durante el fin de semana han realizado el acompañamiento con el fin de brindar las ayudas correspondientes.

Destacó que también han brindado el apoyo a los seres sintientes por la afectación que se ha generado y abrieron banco comunitario para que quienes deseen ayudar con materiales como tejas y demás puedan aportar.

50 madres comunitarias del Quindío ya son trabajadoras oficiales del Bienestar Familiar

En un hecho histórico para el departamento del Quindío, se realizó la firma de la posesión de 50 madres comunitarias como trabajadoras oficiales del Bienestar Familiar, marcando un avance significativo en la garantía de sus derechos laborales y en la dignificación de una tarea que, durante décadas, ha sido fundamental para la protección integral de la niñez y la adolescencia.

Este proceso representa un acto de justicia social, que reconoce su experiencia y trayectoria y brinda mejores condiciones laborales a mujeres que han dedicado su vida y su trabajo al desarrollo social del territorio, defendiendo los derechos de la infancia.

el Programa de Comedor Estudiantil de la universidad del Quindío entre 2023 y 2025 benefició a 12.500 estudiantes. El programa prioriza estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

La postulación a los cupos contempla criterios de selección diferenciales para estudiantes que vivan más lejos de la universidad, con mayor número de créditos matriculados y/o que pertenezcan a población con protección constitucional. Este semestre la convocatoria recibió, como cada semestre, gran aceptación.

Comfenalco Quindío preservó más de 13 hectáreas de áreas verdes y alcanzó un 88 % de aprovechamiento de residuos en 2025

Uno de los avances más significativos se registró en el Parque Soledén, donde a lo largo del año preservaron más de 13,6 hectáreas de áreas verdes, mediante acciones enfocadas a la conservación de ecosistemas estratégicos y a la protección de la biodiversidad, como la iniciativa “Guardianes de la Quebrada” que involucró actividades permanentes de cuidado y monitoreo ambiental.

Durante la misma vigencia se realizó monitoreo al crecimiento de la cobertura vegetal en áreas previamente impactadas del parque, gracias a la plantación de más de 960 árboles, donados por la EDEQ en diciembre de 2024. Estas acciones contribuyen a la restauración ecológica y a la mejora de la calidad ambiental del entorno.

En cuanto a la protección de los ecosistemas acuáticos, se llevó a cabo la limpieza del lago de Soledén, donde se había presentado un crecimiento excesivo de pasto acuático que afectaba la oxigenación y circulación del agua. La intervención permitió mejorar las condiciones del hábitat y la salud de las especies presentes en él.

En materia de eficiencia ambiental, Comfenalco Quindío mantuvo su liderazgo como la única organización del departamento certificada en Basura Cero Oro (versión 5) por ICONTEC. Durante 2025 generaron 364.983 kilogramos de residuos, de los cuales 321.423 kilogramos fueron aprovechados, alcanzando un 88 % de aprovechamiento.

Bella, Ruffo, Monito, Caramelo y Zeus son algunos de los peluditos que estarán este sábado 7 de febrero en el parque Sucre en Armenia en jornada de adopción.

Ellos, al igual que otros perros y gatos, que fueron rescatados, atendidos y recuperados por el Centro de Zoonosis de Armenia, serán los protagonistas de la Jornada de Adopción y Vacunación, que liderará la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia y el Área de Bienestar Animal, en el parque Sucre, entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m.

La jornada incluye servicios gratuitos de vacunación, desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas y atención veterinaria básica para las mascotas que asistan al evento, dentro de la estrategia de promoción del bienestar y la tenencia responsable de animales de compañía.

En deportes, En 2026, Indeportes Quindío mediante un convenio de apoyo académico compartido, en el cual el 50 % del valor del semestre es asumido por Indeportes Quindío y el 50 % restante por las universidades aliadas.

La inversión total destinada a este respaldo académico asciende a $14.868.450, recursos que son girados directamente a las instituciones educativas, garantizando transparencia y el adecuado uso de los fondos.