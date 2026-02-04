Miércoles 4 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante ola de homicidios en Armenia, autoridades reforzarán presencia institucional

Tras los homicidios que se han presentado en la ciudad donde la mayoría de las víctimas registran antecedentes judiciales se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla evidenció la preocupación por los hechos de criminalidad que se han venido presentado en este inicio de año por lo que trabajan de la mano con las autoridades.

Enfatizó que una de las mayores problemáticas está relacionada con los procesos judiciales puesto que se realizan las capturas, pero dijo que en el menor tiempo son dejados en libertad lo que incide en el panorama actual.

Asimismo, se refirió a la problemática el coronel Julián Andrés Arango comandante de la Octava Brigada del Ejército que hizo parte del consejo de seguridad. Indicó que refuerzan el apoyo a las autoridades locales debido a las cifras negativas del homicidio que impacta en la tranquilidad de las diferentes comunidades.

Incrementarán la presencia institucional con motorizadas en la ciudad para contrarrestar la situación que se registra actualmente en la ciudad. Reconoció que los entes competentes avanzan en las investigaciones, pero destacó que todo apunta a los ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.

En la madrugada del martes 3 de febrero se registró un nuevo hecho de sangre, esta vez en el barrio Los Almendros de la ciudad donde un hombre identificado como Paul Steven Morales Grajales de 30 años de edad falleció tras recibir varios impactos con arma de fuego.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del Quindío dio a conocer que una mujer sería la responsable de este hecho puesto que ya está plenamente identificada y avanzan las investigaciones para dar con su paradero con el objetivo de esclarecer este nuevo hecho sicarial en la ciudad.

A la fecha se han registrado 12 homicidios en la capital quindiana.

Por solicitud de la fiscalía general de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Miguel Ángel Flórez Baena, señalado de agredir con un arma cortopunzante a un hombre, en Armenia, Quindío.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. El investigado no aceptó el cargo.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de enero, en una cancha de fútbol del barrio Santander donde, al parecer, Flórez Baena agredió con un arma cortopunzante a un hombre porque días antes habían tenido un altercado. La Policía Nacional capturó en flagrancia a este hombre y la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde le salvaron la vida

La Policía lanzó la estrategia EMPRE, Equipo Móvil de Prevención para fortalecer la seguridad en el Quindío

En la plaza de la quindianidad en el centro de la ciudad se llevó a cabo la socialización de la campaña EMPRE, liderada por el grupo de Policía Comunitaria en articulación con Carabineros, Investigación Criminal, Inteligencia, Gaula, Policía de Turismo y el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la policía del departamento manifestó que este tipo de estrategias busca acercarse a la comunidad para entender la percepción de seguridad y asimismo ejecutar las acciones en pro de la tranquilidad de los territorios.

Sostuvo que la idea es generar una oferta institucional de la Policía para entablar las condiciones de seguridad por eso buscan replicarlo a todos los cascos urbanos de los diferentes municipios del Quindío.

Añadió que, durante el año se han presentado 52 hechos de violencia intrafamiliar, con reducción del 15% comparado con el año 2025 y 12 personas han sido capturadas por este delito (03 por orden judicial y 09 en flagrancia).

82 capturas por diferentes delitos y una afectación superior a los 3.000.000.000 millones de pesos se destacan entre los resultados del 2026 por parte de la Octava Brigada en el Eje Cafetero.

39 capturas relacionadas con el narcotráfico y delincuencia común se registraron en el primer mes del año en el Quindío

El coronel Julián Andrés Arango, comandante de la Octava Brigada del Ejército entregó un balance de las labores operativas registradas durante el mes de enero del presente año. Resaltó que ha sido clave el apoyo de la Policía, Fiscalía, alcaldías y gobernaciones de los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío que permiten la efectividad en los procesos operativos.

Informó que en el departamento se llevaron a cabo 39 capturas por el delito de narcotráfico y delincuencia común, además que lograron la desarticulación del grupo delincuencial organizado La 38 con la captura de ocho personas por los delitos de concierto para delinquir agravado, narcomenudeo, tráfico, porte y venta de estupefacientes.

Enfatizó que a través de tareas puestos de control y allanamientos incautaron cinco armas cortas, 36 cartuchos de diferentes calibres, más de 30 kilogramos de marihuana y cinco más de diferentes estupefacientes.

Destacó respecto a la extorsión y secuestro que el Gaula Militar Eje Cafetero gracias a las denuncias de la comunidad, capturó a 4 personas relacionadas con estos flagelos.

Mediante el Auto No. 001 de 2026, la Personería delegada para la Vigilancia Administrativa de Armenia, en ejercicio de sus funciones de instrucción, formuló pliego de cargos en contra del subgerente de aseo de las Empresas Públicas de Armenia (EPA) para la época de los hechos, por la presunta agresión física en contra de otro funcionario de la misma entidad.

Los hechos habrían ocurrido durante una celebración institucional realizada en diciembre del año 2023, situación que dio lugar a la apertura del proceso disciplinario correspondiente.

De manera provisional, la conducta fue calificada como falta grave cometida con dolo, de conformidad con lo establecido en la normativa disciplinaria vigente.

Una vez notificada esta decisión, el proceso pasa a la Personería delegada para los Derechos Humanos, dependencia que tendrá a su cargo la fase de juzgamiento, en la cual se determinará la posible existencia de responsabilidad disciplinaria y la eventual imposición de una sanción, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho a la defensa.

Setta prestará a partir del próximo 9 de febrero sus servicios en su nueva sede, ubicada en la plaza Minorista de Armenia, en el sector del tradicional estadio San José de la capital quindiana.

El anuncio fue confirmado por el secretario Daniel Jaime Castaño Calderón, quien indicó que todos los servicios de la entidad se prestarán en el nuevo espacio, el que cuenta con una infraestructura que responde a los requerimientos de los usuarios, como es el caso de zona de parqueaderos, vías de acceso y unas instalaciones más amplias y modernas.

El funcionario puntualizó “A todos los armenios les compartimos que estaremos en nuestra nueva sede. Todos los trámites relacionados con licencias de conducción, automotores, pago de comparendos, todo lo relacionado con siniestralidad, ya estará al servicio en nuestra nueva sede”,

13 ventanillas estarán habilitadas para atender los trámites de la ciudadanía de manera rápida y eficiente. “Sin embargo, pedimos a los usuarios y ciudadanía en general paciencia, ya que, por la contingencia del traslado, podrán presentarse demoras en algunos de nuestros trámites.

Con una inversión cercana a los $25.000 millones, la Alcaldía de Armenia avanza en la implementación, transformación y fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, PAE, para la vigencia 2026, incorporando en cinco sedes de instituciones educativas oficiales la modalidad de alimento preparado en sitio para el complemento de la mañana, lo cual permitirá ofrecer raciones calientes y frescas a cerca de 23.000 estudiantes del municipio.

Las cinco sedes piloto son Laura Vicuña, Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Zuldemayda y Agustín Nieto, en las cuales se impactará a más de 1.000 estudiantes con este nuevo complemento. Las 21.979 raciones restantes estarán distribuidas en los complementos preparados en sitio tipo almuerzo y complemento industrializado, según las condiciones aplicables para cada institución.

La estrategia se complementa con los programas de transporte escolar, póliza estudiantil y la asignación de docentes y directivos, entre otras líneas, las cuales se garantizan gracias al aseguramiento de los recursos en mención, que respaldan la operación del PAE conforme a los lineamientos establecidos.

Durante esta semana, la Secretaría de Educación Municipal, SEM, efectuará las labores de alistamiento y consolidación de listados, como parte de la implementación progresiva del PAE, que se desarrolla de manera articulada con el calendario escolar y los servicios complementarios de la comunidad educativa de las instituciones oficiales del municipio.

Buenas noticias, en Armenia entregaron subsidios para mejoramiento de viviendas a 130 familias

En el auditorio de la secretaría de educación de la ciudad se llevó a cabo la entrega de certificados de asignación de mejoramiento de viviendas a 130 familias de las comunas 2, 4 y 6. Una de las beneficiarias fue Nohemi Chilito Zúñiga quien se mostró muy feliz por lograr ser parte del proceso de mejoramiento de su vivienda ubicada en el barrio Jesús Maria Ocampo.

Dijo que este tipo de espacios son muy importantes puesto que permiten mejorar la calidad de vida de las personas porque al tener una vivienda con las mejores condicione genera toda una estabilidad en el entorno familiar.

Explicó que su dificultad se presentaba en el techo de la vivienda porque estaba deteriorado y requería de una intervención urgente de la que ya fue beneficiaria lo que le permitirá poder avanzar en la mejora de toda su vivienda.

Al respecto el gerente de Fomvivienda, Harrison Santamaria informó que entregaron a las familias beneficiarias de mejoramiento de vivienda un subsidio que por familia es cercano a los 15 millones de pesos. Enfatizó en que es un trabajo extenso puesto que vienen realizando desde el año 2024 la identificación de las familias y un proceso de diagnóstico para conocer qué intervenciones se requieren en cada una de las comunas.

Afirmó que las obras están relacionadas con las cocinas y baños inicialmente para mejorar las condiciones de saneamiento básico de las familias beneficiadas con el proyecto y luego se revisan que otras situaciones se presentan en cuanto a las cubiertas y paredes de las viviendas.

Suspensión programada del servicio de acueducto para el miércoles 4 de febrero en Calarcá para avanzar en la obra de rehabilitación de la Carrera 25.

Con el fin de dar continuidad a las obras de infraestructura que se adelantan en la carrera 25, el próximo 4 de febrero se realizará la suspensión temporal del servicio de acueducto en todo el municipio de Calarcá por un periodo aproximado de 15 horas. La medida hace parte del cronograma del proyecto “Rehabilitación de la vía y el espacio público para una adecuada movilidad peatonal, alternativa y vehicular en la Carrera 25 entre calles 30 y 35”.

La suspensión del servicio es necesaria para la ejecución de labores técnicas programadas, las cuales se espera se desarrollen sin contratiempos, con el fin de cumplir con el plazo establecido para la restitución del servicio. Estas actividades permitirán avanzar de manera segura en el desarrollo del proyecto.

Empresas Públicas de Armenia. informó que este miércoles 4 de febrero de 2026 se realizará una suspensión preventiva y parcial del servicio de acueducto en el sector hidráulico 701, debido a labores de revisión y mantenimiento interno de la estación macro medidora del sector.

La suspensión se llevará a cabo en el horario estimado entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., con una duración aproximada de cuatro horas.

Los sectores impactados por esta medida son: Arenales, Castilla Grande, Castilla Nueva, Ciudad Simón Bolívar, El Emperador, La Castilla, Pinares, sector de Tres Esquinas, sector Industrial, urbanización Bosques de Pinares, vereda San Pedro, vía al Edén, vía El Caimo y Cementerio Jardines de Armenia.

La secretaría de Salud del Quindío, mediante el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis, lideró una jornada de capacitación técnica y profesional en el Centro Cultural y Metropolitano de Convenciones de Armenia.

El encuentro tuvo como objetivo principal actualizar los conocimientos del personal operativo que se despliega en el territorio para el control de enfermedades como el Dengue, la Fiebre Amarilla y la Malaria.

Durante la sesión, se estableció una hoja de ruta alineada con la Circular 013 del ministerio de Salud, definiendo las acciones preventivas y educativas que se ejecutarán en los 12 municipios. La estrategia se centrará en un Manejo Integrado de Vectores (MIV), el cual articulará los esfuerzos departamentales con los planes municipales de salud.

Empresas Públicas de Armenia informa a la ciudadanía que, debido a la ejecución de obras de reposición del sistema de alcantarillado, se presenta cierre vial parcial en la avenida Ancízar López, en sentido sur – norte, entre la calle 11A y la calle 10.

Durante el desarrollo de los trabajos, la vía contará con movilidad reducida a un solo carril, por lo que no se requiere desvío para vehículos particulares.

Para el servicio público de pasajeros por carretera, se ha dispuesto la siguiente ruta alterna:

Glorieta de la estación de servicio La Vuelta → Calle 20 → Carrera 12 → Calle 12 → Carrera 13, con conexión hacia el norte de la ciudad.

En el marco del Día Mundial de los Humedales, conmemorado este 2 de febrero, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), a través de la Subdirección de Gestión Ambiental, resaltó progreso en el proceso de actualización del inventario y delimitación de estos ecosistemas en el departamento. A la fecha, en el Quindío se tienen registrados 320 humedales.

Andrea De la Cadena Ortega, profesional especializada de la Subdirección de Gestión Ambiental, explicó que desde el 2019 la CRQ viene adelantando la identificación de los humedales del departamento y actualizando esta información conforme a lo establecido en la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia.

Actualmente se registran avances en la delimitación de la zona inundable, la zona funcional y el área forestal protectora (delimitación completa) de 235 humedales. Así como en la delimitación parcial de 58 humedales, que ya tienen georreferenciado su perímetro inundable.

En los dos años de mandato del Gobierno de Armenia se han impactado más de 16.000 personas, por medio de campañas y actividades orientadas a la prevención, educación y detección temprana de los tipos de cáncer priorizados en el municipio.

Lo anterior fue informado en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer hoy miércoles 4 de febrero, y que dan cuenta de cifras positivas, entre las que se destacan que durante el año 2024 se logró impactar a 10.630 personas, mientras que en 2025 fueron 6.336 ciudadanos, evidenciando el alcance de las acciones de promoción de la salud en el municipio.

“Además de las actividades de prevención y las campañas de información dirigidas a la comunidad, también realizamos visitas de inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud, IPS y EPS, con el fin de fortalecer las acciones de seguimiento y oportunidad, además de evitar demoras en la consulta médica por especialidades en los cánceres priorizados del municipio y en el cáncer infantil.

Durante los dos últimos años hemos logrado impactar cerca de 16 mil personas con las diferentes campañas y actividades educativas”, expresó Walter Jiménez Ordóñez, líder de gestión integral de enfermedades crónicas no transmisibles de la Secretaría de Salud de Armenia.

Deportes, Hoy juega el Deportes Quindío, por la tercera fecha del Torneo Dimayor de la B, enfrentando a las 530 de la tarde al Internacional de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, el partido tendrá señal de tv por WIN+

Indeportes Quindío continúa en 2026 con su objetivo de impulsar el talento deportivo del departamento mediante el programa del Deportista Apoyado, iniciativa que reconoce y respalda a los atletas con resultados destacados para el Quindío.

Para esta vigencia, el instituto amplió el número de beneficiarios, pasando de 127 a 145 deportistas, con el ingreso de 18 nuevos atletas. La resolución ya está lista y el apoyo económico comenzará a entregarse desde el mes de febrero, como ha sido habitual.

El programa también incluye a los deportistas que en 2025 obtuvieron medallas en los Juegos Intercolegiados y a quienes se ubicaron entre los primeros ocho lugares, quienes asumirán compromisos adicionales, como participar directamente en los entrenamientos de las ligas de sus respectivos deportes.

Además, deberán continuar su proceso competitivo a nivel nacional dentro del sistema federativo y no limitarse únicamente al ámbito intercolegial.

Para este año, la inversión del programa del Deportista Apoyado pasó de ochenta y cuatro millones seiscientos treinta y cuatro mil pesos ($84.634.000) a ciento tres millones trescientos cincuenta y tres mil pesos ($103.353.000).

El alcalde de Armenia exaltó la entrega oficial del complejo acuático y destacó que tendrá el uso deportivo que merece

Y es que por fin después de varios años de dificultades en los procesos administrativos ya fue entregado oficialmente este importante escenario deportivo que fue construido para los Juegos Nacionales y que estará bajo la responsabilidad de la alcaldía de la ciudad.

Precisamente el alcalde de la capital quindiana, James Padilla celebró el proceso puesto que resaltó las bondades del escenario ubicado en el antiguo parque de Recreación donde también se encuentra la bolera y la pista de BMX. Reconoció lo importante de que ya fuera entregado el escenario deportivo por parte del gobierno departamental para en el menor tiempo darle el uso correspondiente.

Aseguró que están a la espera de las otras obras a cargo del gobierno departamental con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y la dinámica turística y económica alrededor que se genera.

Desde la alcaldía informaron que Imdera iniciará con los trámites de acondicionamiento y funcionamiento del escenario, buscando que en un plazo menor a un mes se de apertura a Liga de Natación, clubes y quienes cumplan los requisitos para uso restringido.