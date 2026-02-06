Velatón en solidaridad por ataque a caravana de senador Castellanos

Con velatón rechazan actos de violencia contra caravana de senador Castellanos / Foto Archivo

Cúcuta

Bogotá, Cúcuta y Villavicencio son el epicentro de una manifestación de solidaridad para con las familias de las víctimas del ataque a la caravana del senador Jairo Castellanos en Arauca.

Con un oficio religioso, y una velatón familiares, amigos y la sociedad civil se sumará a esta actividad en rechazo a la violencia política.

Miguel Castellanos hermano del senador, dijo a Caracol Radio que “queremos agradecer las voces de solidaridad que nos han acompañado, nosotros acompañamos a las familias de nuestros amigos porque así los sentíamos. Nos duele su partida en ese demencial ataque”.

Indicó que “ahora mismo estamos acompañando a sus seres queridos en todo lo que significa este momento tan doloroso y expresamos una vez más nuestra tristeza y dolor por su partida”.

Indicó que solo esperan que este hecho puedan aclararlo las autoridades por el bien de la democracia para que se brinden garantías a todos los que van a participar en la próxima contienda electoral.