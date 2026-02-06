Sanos y salvos regresaron integrantes del grupo del senador Castellanos a Cúcuta

Atentado contra equipo del senador Jairo Castellanos en Arauca. Fotos: suministrada y Colprensa.

Cúcuta

El segundo vehículo con tres ocupantes del senador Jairo Castellanos y que fueron secuestrados luego del ataque contra los escoltas regresaron a la ciudad de Cúcuta, luego de su liberación.

Las autoridades informaron que en medio del difícil momento que vivieron y que salieron ilesos, fueron traídos a esta capital para brindarles el acompañamiento.

Las personas que salieron ilesas del hecho fueron identificadas como Cristian Torres, Abel Quintero y Jonatan Gómez.

La Policía Nacional en el departamento de Arauca responsabilizó al Ejercito de Liberación Nacional ELN, del ataque que se presentó en el departamento de Arauca.

En menos de 24 horas se han presentado tres hechos violentos en esa región, al oriente del país.