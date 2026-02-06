Primeros acuerdos para la tarifa diferencial en el pasaje del transporte público estudiantil

Delegados de la Gobernación de Boyacá y varios alcaldes del departamento se reunieron este viernes con los estudiantes en la Terminal de Transporte de Tunja / Foto: Alcaldía de Duitama

Tunja

Con la presencia de varios mandatarios del centro del departamento, la Gobernación de Boyacá, gerentes de las empresas de transporte público intermunicipal y los voceros de los estudiantes, se adelantó en la Terminal de Transportes de Tunja, Juana Velasco de Gallo, la segunda mesa de concertación de la tarifa diferencial del pasaje para los estudiantes.

En este segundo espacio de diálogo interinstitucional, que además contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo, se llegaron a unos puntos de acuerdo.

“Dentro de las solicitudes que se hicieron en la mesa de diálogo está la información de la caracterización a las instituciones de educación superior, la cual se va a hacer en conjunto de con la Gobernación de Boyacá y las vocerías. Igualmente, hay un compromiso en cuanto a que la Gobernación brinde la facilidad de logística en el desarrollo de las mesas técnicas de aquí en adelante”, señaló Julián Montañez, vocero de los estudiantes.

Los líderes estudiantiles y voceros de los estudiantes de educación superior le hicieron una invitación a los diferentes mandatarios a que se sumen a la mesa de diálogo.

“Le hacemos una invitación a las alcaldías a que se sumen a esta mesa de la tarifa diferencial, con el fin de poder llegar a un consenso con varios municipios que beneficien a los estudiantes”, agregó Montañez.

Para la alcaldesa de Duitama, Igrith Rocío Bernal, esta mesa de diálogo fue de gran importancia ya que se avanzó en la construcción de consensos, reconociendo las dificultades económicas que enfrentan muchos estudiantes para su movilidad diaria.

“Nosotros seguimos defendiendo con firmeza el derecho a la educación por supuesto para nosotros el acceso a la permanencia de nuestros jóvenes es una prioridad y por eso asumimos este compromiso con responsabilidad y con hechos. Durante esta mesa avanzamos algunos consensos importantes, en unas claridades para buscar soluciones reales que alivien el costo del transporte, esto teniendo en cuenta temas como la inversión del orden nacional, departamental y municipal”, señaló la mandataria, quien, además, les brindó su apoyo a los gerentes de las empresas de transporte.

“Nosotros estamos apoyando también de las empresas de transporte, todo esto bajo un marco normativo claro con unos parámetros fiscales responsables, sobre todo para que se garantice la sostenibilidad en el tiempo y el cuidado de las finanzas del municipio”, dijo.

La tercera mesa de diálogo se adelantará el próximo viernes 20 de febrero en la ciudad de Duitama.