Presidente Petro pidió capturar a los responsables del atentado contra el senador Castellanos

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, ocurrido en la vía entre Fortul y Tame, en el departamento de Arauca, hecho en el que murieron dos escoltas.

“El congresista no se encontraba en el lugar de los hechos”, señaló el mandatario, quien expresó su solidaridad con el senador y con las familias de los integrantes del esquema asesinados durante el ataque.

El jefe de Estado informó que ordenó al ministro de Defensa y a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de otro vehículo del esquema, una camioneta Volkswagen Amarok, platón blanco, de placas THZ-973, en la que se movilizaban cuatro integrantes del equipo de trabajo del congresista.

Asimismo, el presidente Petro indicó que se desplegarán todas las capacidades institucionales para capturar a los responsables del atentado y garantizar la protección de la vida del senador Castellanos y de su equipo de trabajo.

Tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en el municipio de Fortul, Arauca, distintos precandidatos presidenciales se pronunciaron para rechazar el hecho y exigir garantías al Gobierno Nacional.