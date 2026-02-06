Precio del dólar en Venezuela para este jueves 5 de febrero: suma general en la cotización

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que para el cierre de la semana hay un alza en los precios de las divisas internacionales, llegando el aviso de que el dólar ha alcanzado una cifra superior a los 380 bolívares.

Ante este panorama, el gobierno adelanta acuerdos para acelerar la producción y exportación de petróleo después de aprobar las reformas de la Ley de Hidrocarburos, que busca derogar restricciones a las empresas privadas y hallar nuevos negociantes.

Repsol adquiere dos millones de barriles de crudo venezolano

El medio internacional Reuters ha informado que Repsol, petrolera española que se le había visto en conversaciones con la mandataria Delcy Rodríguez, está recibiendo aproximadamente dos millones de barriles de crudo pesado venezolano en sus refinerías, según sus cronogramas de envío consultados.

Fotografía de archivo del 07 de abril de 2020 de una bomba petrolífera operando en un campo de petróleo cerca de Midland, Texas (Estados Unidos).

Esta se consideraría la primera importación hecha por la compañía desde hace más de un año, gracias ayuda de la casa comercial Trafigura, que junto a Vitol fueron las empresas que obtuvieron una licencia de Washington para exportar petróleo venezolano. La transacción fue divida en dos cargamentos. Uno, que partió a principio de febrero, y el segundo que va a terminar de cargarse esta semana.

Así, se confirma el interés de la petrolera española por retomar conversaciones con el gobierno nacional, con el cual se reunió el miércoles junto a la firma francesa Maurel & Prom para discutir la posibilidad de reanudación de operaciones.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este jueves 5 de febrero

El Banco Central de Venezuela (BCV) emitió un comunicado donde se confirma que el dólar cerrará la primer semana de febrero al alza, cotizándose en 381,10740000 bolívares, lo cual es un nuevo aumento respecto a la cifra emitida el día anterior (378,45820000 bolívares).

Respecto a las demás divisas que se manejan en Venezuela, también presentaron una leve alza. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 449,85917496 bolívares.

449,85917496 bolívares. Yuan chino: 54,93598374 bolívares.

54,93598374 bolívares. Lira turca: 8,75334244 bolívares.

8,75334244 bolívares. Rublo ruso: 4,97951786 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para hoy viernes 6 de febrero

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada del vienes, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco de Venezuela 377,5121 para compra - 379,9700 para venta

377,5121 para compra - 379,9700 para venta Banco Mercantil 411,2385 para compra - 418,8502 para venta

411,2385 para compra - 418,8502 para venta Banesco 428,5246 para compra - 390,0000 para venta

428,5246 para compra - 390,0000 para venta BBVA Provincial 430,7388 para compra - 404,6642 para venta

430,7388 para compra - 404,6642 para venta Banco Nacional de Crédito BNC 391,9027 para compra - 421,4899 para venta

391,9027 para compra - 421,4899 para venta Otras Instituciones 388,0972 para compra - 400,5757 para venta

Vale añadir que el dólar había comenzado el 2024 con una cotización de 35,95 bolívares. Mientras que a finales de este año se registró una cifra de 51,93 bolívares. Sin embargo, esta cifra puede superar los 400 bolívares durante los próximos meses, tal como lo señaló el Banco Central de Venezuela, lo que puede representar un aumento de más del 600% en un lapso de 16 meses.

