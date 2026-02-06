Precio del dólar en Colombia para HOY 6 de febrero: cierra la semana al alza

El Banco de la República ha compartido los precios que se manejarán durante el cierre de la primera semana de febrero, donde las divisas han tenido variaciones alrededor los 100 y 200 pesos.

En los últimos meses, el valor del dólar tanto en Colombia como en los mercados internacionales ha caído a raíz de un contexto de tensiones globales causadas por el papel de Estados Unidos en múltiples guerras y políticas internas que han hecho atractivas a otras divisas o recursos como el oro.

Cabe añadir que el dólar ha disminuido un 2.99% desde inicio de año, lo que representa un ajuste de $112.15 pesos del valor tasado el 1 de enero. Comparando el precio con el mismo día del año anterior, se evidencia una reducción de $508.61 pesos, o sea, una baja del 12.25% de su cotización.

Impacto del dólar en las exportaciones

Téngase en cuenta que el precio del dólar suele impactar en las exportaciones para quienes reciben dólares por sus cargas vendidas. Un dólar alto permite a los productores tener más solvencia con la moneda que reciben, mientras que un dólar débil es más útil para quienes van a importar, obteniendo precios atractivos.

Foto de archivo Caracol Radio/ Referencia tema de exportaciones Ampliar

Uno de los datos más destacados del balance económico de 2025 es que el café superó al carbón en ingresos por exportaciones. Mientras el grano alcanzó cerca de US$5.788 millones, el carbón acumuló alrededor de US$4.901 millones, un comportamiento que no se registraba desde hace más de 20 años.

En el caso de Colombia, el café volvió a posicionarse en los negocios internacionales, superando los $20 billones en ingresos y sus exportaciones crecieron 70,6%, según la Federación Nacional de Cafeteros, concentrando el 38% de las ventas externas del sector agropecuario.

Al mismo tiempo, los datos también evidenciaron que las exportaciones de combustibles y productos extractivos presentaron una caída cercana al 17,9%, lo que refuerza la tendencia hacia una mayor participación de la agricultura y la agroindustria en el comercio exterior colombiano.

No obstante, con el reciente anuncio del presidente de su interés por hacer acuerdos energéticos entre las empresas estatales Ecopetrol y Pdvsa, es posible que haya un aumento en las importaciones de petróleo y sea debatida la forma en que se extraigan estas materias para el abastecimiento nacional y comercio.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este 6 de febrero de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3,691.75 pesos para este viernes 6 de febrero de 2026, lo que representa un leve aumento sostenido frente a la cifra reportada el día anterior (3,644.93 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son: