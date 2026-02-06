6AM W6AM W

¿Por qué CNE permitió a Daniel Quintero participar en consulta y a Iván Cepeda no? Experto responde

El director de Vigilancia e Inspección Electoral, José Antonio Parra, explicó en 6AMW la decisión del Consejo Nacional Electoral.

Daniel Quintero e Iván Cepeda

José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección Electoral, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral tiene un fundamento.

“El señor Quintero declinó y el hecho de haber declinado, la consulta no le obligaba, es decir, no participó en la consulta, a diferencia de Iván que sí participó en la consulta y conforme al artículo 5,6 y 7 de la Ley 1475 del 2011 los resultados de las consultas son obligatorios tanto para el partido como para quienes participan en ellas”, explicó.

En referencia a la idea que Roy Barreras tiene, en la que menciona que él ira a la consulta y le propone a Iván Cepeda que si él saca más votos en la consulta que los que sacó Cepeda en la consulta a la que se sometió (más de millón y medio de votos) lo tiene que apoyar y no ir a la primera vuelta, pero si no lo logra, Barreras se une a él y lo apoya, Parra aseguró que esto no podría darse.

“Los resultados de las consultas son obligatorios y la 1475 establece unas restricciones para quienes participan a unas consultas como por ejemplo que no pueden inscribirse por otras colectividades políticas o apoyar a otros candidatos”, dijo.

