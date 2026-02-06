Omar Pérez envía mensaje alentador tras susto médico: “De esta también vamos a salir” / Long Visual Press

Omar Sebastián Pérez, uno de los máximos referentes en la historia reciente de Independiente Santa Fe, se encuentra estable y con buen pronóstico luego de sufrir un infarto el miércoles 4 de febrero en Bogotá.

El exfutbolista argentino, de 44 años, fue trasladado de urgencia a la Clínica Marly tras presentar un fuerte dolor en el pecho. Allí, el equipo médico actuó con rapidez y logró controlar la situación mediante un procedimiento que permitió estabilizarlo.

De acuerdo con la información conocida, a Pérez le fue colocado un stent, un pequeño dispositivo utilizado para mejorar el flujo sanguíneo en las arterias, lo que fue clave para su evolución favorable.

Buen pronóstico y seguimiento médico durante cinco días

Tras la intervención, el exjugador permanecerá en observación médica durante cinco días, tiempo en el que recibirá controles constantes antes de que los especialistas autoricen su salida.

La noticia generó múltiples reacciones en el fútbol colombiano, especialmente en Santa Fe, club donde Omar Pérez se convirtió en ídolo absoluto al conquistar nueve títulos, siendo una de las piezas más importantes en la época dorada del equipo cardenal.

El mensaje de Omar Pérez y la ola de apoyo

Luego de que se conociera su estado de salud, el propio Omar Pérez reapareció en redes sociales para agradecer el cariño recibido y enviar un mensaje tranquilizador.

En su publicación, el exjugador expresó que viene evolucionando de forma positiva, destacó la atención del personal médico y dejó una frase que conmovió a los hinchas:

“De esta también vamos a salir… Con dolor pero mejorando cada hora. Gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido… Gracias por tantos mensajes”.

En los comentarios, varias figuras del fútbol colombiano se hicieron presentes con mensajes de fuerza, entre ellos Fabián Vargas, Wilson Morelo y Johan Arango, quienes le expresaron apoyo en medio del difícil momento.

Santa Fe también se pronunció

Independiente Santa Fe, club donde Omar construyó gran parte de su legado, también manifestó públicamente su respaldo tras conocerse la noticia, sumándose a una ola de mensajes de aliento de hinchas y colegas.

Desde su retiro como futbolista profesional, Pérez se ha mantenido activo en el deporte a través de su escuela de formación OP10, además de sus proyectos personales como empresario.

Mientras continúa bajo supervisión médica, el entorno del exjugador mantiene la tranquilidad por su evolución y el optimismo por su pronta recuperación.