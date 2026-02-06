Lluvias de enero afectaron la producción de café en el país

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón confirmó que el invierno de comienzo de 2026 tuvo un impacto en la producción que reportó una caída del 34%, en línea con la tendencia observada durante el último trimestre del año anterior, reflejando los rezagos climáticos sobre el cultivo y la formación de la cosecha.

Dijo que en el acumulado de los últimos doce meses, la producción nacional alcanza 13,2 millones de sacos de 60 kg, lo que representa una contracción de -8% frente al período precedente. Este comportamiento evidencia la sensibilidad del café frente a los choques climáticos, y reafirma nuestra determinación de orientar el Café de Colombia hacia aquellos mercados que reconozcan plenamente su calidad.

El gerente manifestó que al problema invernal se suma la alta volatilidad en la tasa de cambio y los precios internacionales que siguen a la baja que tienen un efecto directo en la rentabilidad de los cafeteros.

Añadió que en materia comercial, las exportaciones en el año cafetero, iniciado en octubre pasado, registran 4,2 millones de sacos un decrecimiento de -10%. No obstante, en los últimos doce meses, Colombia ha exportado 12,89 millones de sacos, con un crecimiento de +15% en las exportaciones realizadas por la Federación Nacional de Cafeteros, mientras que el resto de exportadores mantiene niveles estables. Este desempeño reafirma el papel de la institucionalidad cafetera como catalizador del mercado y garante de la presencia global del Café de Colombia.

En contraste, la demanda muestra señales positivas. El consumo interno creció +4,2% en enero, consolidando una tendencia favorable hacia la valorización del café en el mercado doméstico. Por su parte, las importaciones totalizan 1,3 millones de sacos en los últimos doce meses, reflejo de la integración del país a las dinámicas globales de abastecimiento.