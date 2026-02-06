Instalaron Puesto de Mando Unificado para atender inundaciones en Montecristo- Bolívar

Un Puesto de Mando Unificado (PMU) instaló el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, para coordinar la atención de la emergencia ocasionada por las inundaciones que en las últimas horas afectaron al municipio de Montecristo, ubicado en el sur del departamento.

El PMU cuenta con la participación de organismos de socorro y Fuerza Pública, entidades con las cuales se evalúa la magnitud de la situación y se toman decisiones operativas para proteger la vida y la integridad de la población afectada.

“La lluvia de la noche de este jueves en Montecristo no ha parado, asi que desde ya comenzamos a actuar. En este PMU estamos todos los que podemos tomar decisiones rápidas y efectivas. Montecristo no está solo”, expresó Arana.

El pasado domingo, una creciente súbita inundó parcialmente el municipio, pero con el pasar de las horas comenzó a ceder.

Desde el PMU se adelanta el monitoreo permanente de las lluvias, los niveles del río, la caracterización de las familias damnificadas y la articulación de ayudas humanitarias y acciones de respuesta inmediata.