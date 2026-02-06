Iban jugando la ruleta rusa: padre del motociclista atropellado por camioneta en calle 63 en Bogotá

En las últimas horas en la Avenida Mutis con Carrera 17 se presentó un accidente protagonizado por un vehículo particular de color negro de placa PXW 128 y que era conducido por un joven de 20 años.

Ante los hechos, las autoridades confirmaron que en el hecho una mujer, de 60 años, que iba en la acera perdió la vida, un motociclista resultó con heridas graves y dos menores de edad, familiares de la persona que falleció, presentaron heridas leves.

Justo, ese motociclista es Santiago Álvarez quien en este momento se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Bogotá. Su papá, Fernando Álvarez habló en el programa Dos Puntos y confirmó que su hijo se encuentra en delicado estado de salud.

“Él está en un estado supremamente delicado. En este momento está en cuidados intensivos, está en observación, está absolutamente conectado con todas las máquinas, pero está vivo, que es lo más importante y y evolucionando. Se salvó porque fue muy rápida la atención, los equipos médicos definitivamente son unos ángeles, son absolutamente preparados, el neurocirujano, los internistas, hasta todo el equipo médico, desde la enfermera. Todos son unos ángeles que uno no se imagina la la calidad de de de gente, el servicio de salud que tenemos aquí en Colombia”, dijo Álvarez.

El papá del joven que iba en motocicleta también relató los momentos previos al accidente.

“Santiago cogió la diecisiete para llegar a la 72. Y en la en la calle 63 él tenía la vía, el estaba en verde. Y de pronto aparece esta camioneta a 80 km/ h, bajando por la calle 63, jugando a la ruleta rusa. Eran tres muchachos jóvenes, jugando a la ruleta rusa a pasarse los semáforos en rojo y andar a ochenta kilómetros por hora. Y entonces pensaron que no, que que iba a ser su gran premio y se atravesaron adrede, sabiendo que estaba en rojo”, agregó.

Álvarez también aseguró que hasta el momento ni la familia del joven, ni el propio joven que, iba conduciendo el vehículo, se ha comunicado con ellos para responsabilizarse de los hechos.

Entretanto, el conductor, cuya prueba de embriaguez salió negativa, fue dejado en libertad, pero sigue ligado a la investigación por homicidio y lesiones culposas.