Horóscopo del profesor Salomón HOY 6 de febrero: Tauro, es hora de pasar página

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para el fin de la primera semana de febrero. Para muchos signos es una época de resiliencia, donde tienen que mantener la compostura ante tanto trabajo, mientras que para otros se vienen oportunidades para iniciar emprendimientos o negocios.

El 6 de febrero destaca por la disciplina, fuerza y poder. A los nacidos este día se les considera de temperamento fuerte. Con eso en cuenta, vale estar al tanto de la fecha del eclipse solar, el 17 de febrero, pues su influencia puede estar afectando los cambios que se le auguran con la llegada del caballo de fuego, así que es mejor irse protegiendo de una vez. Su número es el 2791.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda prender una vela roja y rezar por el poder, energía y riqueza.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el rojo; el número, 9288; la fruta, manzana roja. Finalmente, recuerde que está a punto de terminar el ciclo de luna llena, por lo que se recomienda orar y pedir un deseo antes de entrar en esta nueva etapa.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Siga adelante con sus planes. No se desanime, aunque las cosas no estén saliendo tal como quería. Algunos integrantes de este signo tendrán una oportunidad laboral o de negocios que deben tomar, pues les dará buen resultado.

Número: 7294

Tauro

Borrón y cuenta nueva. Es hora de olvidar rencores y vicios que estaba llevando durante esta época. De otra forma, no podrá encontrar la estabilidad que le augura el caballo de fuego.

Número: 6217

Géminis

Algo malo le está pasando en la parte emocional. Es necesario entonces que reflexione y busque su paz porque de lo contrario no podrá disfrutar lo bello que se le vendrá. También tenga en cuenta que su casa astrológica está atrayendo estabilidad por los otros apartados, así que sea responsable con estas bendiciones y sepa compartirlas.

Número: 4027

Cáncer

Siga adelante, no se desanime. Aún hay oportunidad de que las cosas se ajusten a como quiere que sean. Tiene los instrumentos para ser feliz, por lo que es importante que valore lo que tiene y en lo que está trabajando

Número: 1849

Leo

Es momento de mantener la calma. Evite peleas o desacuerdos con nadie, y siga adelante con sus metas, pues la prioridad en este momento es usted. Añadido a eso, se activará algo positivo en relación a lo laboral.

Número: 3078

Virgo

Se viene estabilidad. Las cosas se le irán dando, y encontrará las puertas abiertas ante lo que necesita lograr y conquistar. Algunos integrantes de este signo tendrán oportunidad de un viaje que les traiga buenos resultados.

Número: 9520

Libra

Mucho cuidado con las molestias físicas que se le estén presentando, pueden ser un resquicio del año de la serpiente. Viene bien que se haga un chequeo. Añadido a eso, se le augura que podrá cumplir un compromiso económico y luego le vendrá un dinero adicional.

Número: 1255

Escorpio

Todo lo referente a una labor que empeñe será reforzada y bien recompensada. Añadido a eso, se viene una celebración importante dentro de su entorno.

Número: 1368

Sagitario

Se le augura poder y estabilidad, disfrute de esta bendición. Ojo, a algunos integrantes de este signo les vendrán ingresos de fuentes inesperadas.

Número: 2350

Capricornio

Inicie algo nuevo, es momento de arriesgarse con un proyecto o emprendimiento. No es momento de dudar sino de actuar. Tenga en cuenta que también se le vendrá algo positivo con el dinero.

Número: 8222

Acuario

Las cosas saldrán bien, tiene nuevas ideas y se acercan oportunidades que respaldarán sus proyectos. Asuma estas bendiciones con energía.

Número: 0863

Piscis

Es momento de ser precavido, hay malas energías rodeando su esencia. Además, habrá algo relacionado con el dinero que le traerá solvencia.

Número: 3896

