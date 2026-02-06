“Hacen el amor y arrojan basura”: comunidad de La Cabrera denuncia problemática en el canal

Cúcuta.

Habitantes del barrio La Cabrera, en Cúcuta, denunciaron las dificultades que enfrentan por la presencia permanente de personas en condición de calle en el canal de aguas lluvias del sector, situación que, según la comunidad, está generando problemas de salubridad, inseguridad y acumulación de residuos.

Maribel Rodríguez, residente del sector, aseguró a Caracol Radio que el canal se ha convertido en un punto de concentración donde constantemente se arrojan desechos y escombros traídos desde otros lugares de la ciudad.

“Hay muchísimo habitante de calle que trae basura, escombros y bolsas de aseo. Hace unos días limpiaron con volquetas y a los pocos días volvieron a llenarlo otra vez”, afirmó.

La mujer también describió escenas que, según dijo, preocupan a los vecinos por el deterioro del entorno.

“Se presentan situaciones incómodas, incluso tienen relaciones íntimas en el lugar, además de que hacen sus necesidades y dejan todo sucio”, expresó.

De acuerdo con su relato, el problema se presenta a lo largo del canal que atraviesa el barrio, el cual cumple la función de recolectar aguas lluvias y recibe mantenimiento periódico, pero vuelve a ensuciarse rápidamente.

“Traen la basura de otros sectores, escogen lo que les sirve y dejan el resto tirado acá”, explicó.

Rodríguez señaló que, además del impacto ambiental, también se han presentado hechos que afectan la tranquilidad de los vecinos.

“Se agarran a pelear, consumen droga y a mí me robaron el contador del agua, que me tocó financiarlo porque salió por 385 mil pesos”, relató.

Según la comunidad, aunque hay presencia ocasional de la Policía, consideran que no es suficiente para controlar la situación.

“Pasan en la moto, pitan y se van. Al rato, los habitantes vuelven y llegan otra vez”, indicó.

Frente a este panorama, los residentes hicieron un llamado a las autoridades para que haya mayor control y acompañamiento en la zona, así como acciones que eviten que el canal vuelva a llenarse de escombros tras las jornadas de limpieza.

“Pedimos más colaboración para que si hacen una buena limpieza, no vuelva a estar sucio por lo mismo, porque no somos los vecinos los que botamos basura, son ellos que la traen de otros lados”, concluyó.